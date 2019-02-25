10 февраля народному депутату Антону Геращенко исполнилось 40 лет. Дата круглая, поэтому было, естественно, и празднование.

Фотографии с вечеринки показала Яника Мерило, заместитель мэра Днепра, но очень близкая подруга Геращенко. Именно она в 2015 году проводила реформы в сфере госзакупок, была замминистра экономики и получила уже тогда поддержку Антона Геращенко из "Народного фронта".

Яника Мерило и Антон Геращенко в 2015 году, фото: facebook.com

Как оказалось, вечеринка Геращенко была для очень ограниченного круга людей - самых близких друзей и коллег. Среди гостей была Олеся, супруга именинника. Мы уже писали, что Олеся Шабмур (девичья фамилия) помимо того, что конфликтолог, международный дипломат и правополушарный буддист-эротоман, еще и визуальная поэтесса. Совсем недавно жена политика выступила экспертом по вопросам агрессии в школах, а также провела выставку своих фотоснимков, которые она их соединила с картинами Казимира Малевича.

Яника Мерило обнимается с Олесей Геращенко на дне рождении нардепа, фото: facebook.com

Сама госпожа Мерило подписала снимки с юбилея Геращенко: "Когда у друга День Рождение", но когда "Страна" поинтересовалась о подробностях праздника - фотографии исчезли, а комментарий мы так и не получили.

Мерило на вечеринке у Антона Геращенко, фото: facebook.com

Как рассказал нам на анонимных условиях один из гостей, празднование было достаточно скромным. Сначала все было в формате фуршета с общением, а потом - застолье. Также была организована фотозона, где все желающие могли сделать снимки с табличкой ANTON в честь именинника.

Одним из подарков, который принесли - портрет похудевшего народного депутата.

Портрет Геращенко, фото: facebook.com

Интересно, что в 2015 году, когда Антону исполнилось 36 лет, он отменил празднование Дня рождении. Тогда он рассказал в "Светской жизни", что так решил из-за событий, происходящих в зоне АТО.

"Спрашивали, когда отпразднуем. Я сказал, что пока у нас в стране идет война, гибнут люди. Тем более, в этот день произошла трагедия в Краматорске и я не имею права праздновать День рождения. Когда мы победим, я буду праздновать. В конце концов, этот День рождения не последний", - отметил Геращенко.

Как писала уже "Страна", кандидат в президенты Роман Насиров выпил вина после скандального эфира.