В четверг премьер-министр Владимир Гройсман поучаствовал в Общем собрании Ассоциации объединенных территориальных громад. Происходило это все в "Украинский доме" на Крещатике. По завершению мероприятия чиновник поехал на работу в Кабинет министров за считанные минуты, прибегнув к услугам полицейских.

Владимир Гройсман был на бронированном седане Mercedes. На сей раз в кортеже у главы Кабмина: седан Volkswagen Passat, за ним - "мерс" с Гройсманом, после - черный микроавтобус Volkswagen Transporter.

Традиционно, автомобильный поток придерживали регулировщики по всему пути следования кортежа политика.

Регулировщик придерживает автомобили на Крещатике, когда едет премьер, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Глобальных пробок это не создавало, только небольшое замедление движения. Процесс контролировали и сопровождали полицейские.

На выезде с парковки, а конкретно с улицы Трехсвятительской на Европейскую площадь - кортеж Гройсмана нарушил правила дорожного движения: он проигнорировал знак 4.2 "Движение направо", согласно которому, автомобили могут двигаться только в этом направлении.

Однако все это происходило под присмотром сотрудников полиции. А так как регулировщики имеют преимущество над знаками и разметкой, премьер просто воспользовался их "услугами" и проехал беспрепятственно этот участок дороги.

Гройсман выезжает с парковки "Украинского дома", видео: Изым Каумбаев, "Страна"

На этом же месте когда-то нарушал уже лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили. Джип, в котором он сидел, поехал на красный сигнал светофора.

Джип, в котором едет Саакашвили едет на красный сигнал светофора, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Как писала уже "Страна", главный охранник Ляшко, который стал нардепом, задекларировал больше полмиллиона гривен наличкой.