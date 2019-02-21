Предвыборная гонка в самом разгаре. До выборов президента осталось чуть больше месяца и все внимание приковано к 44-м кандидатам на пост главы Украины.

Совсем недавно "Страна" писала о том, где живет кандидат Владимир Зеленский, на каком автомобиле ездят и чем занимаются его дети.

А на сей раз нам удалось увидеть: как и с кем передвигается по столице Анатолий Гриценко, лидер партии "Гражданская позиция", который баллотируется в президенты.

Автомобили, на которых ездит Гриценко, фото: Аркадий Манн, "Страна"

На днях Анатолий Гриценко участвовал в проекте Meet the Candidate (англ. - "встретиться кандидата"), который организовывает Европейская Бизнес Ассоциация. Встреча проходила в гостинице Hyatt Regency Kyiv на улице Тарасовой.

Анатолий Гриценко приехал без опозданий. Его привез водитель на седане Volkswagen CC. Вместе с политиком из машины вышел человек, похожий на его охранника или телохранителя. Также за автомобилем, где сидел кандидат в президенты ехал джип сопровождения Mitsubishi Pajero. Отметим, что для украинских политиков это норма ездить с машиной "подкрепления", в которой сидят бодигарды.

Кстати, в декларации Гриценко этих автомобилей нет. В документе за 2017 год указаны: автомобиль Volvo XC90 (2013 года выпуска) и водный мотоцикл YAMAHA VX700 (2006 г.в.).

Скорее всего лидер партии "Гражданская позиция" был вынужден повысить свою безопасность после того, как в ноябре прошлого года в Одессе у входа в офис одной из радиостанций, в эфире которой он должен был участвовать - произошла драка между его сопровождавшими людьми и неизвестными в масках.

Тогда группа людей спортивной внешности сначала преградила Гриценко вход, а потом напала на сторонников политика, которые его сопровождали.

Якобы у Гриценко возник конфликт с "представителями нескольких одесских общественных организаций". Они вручили Гриценко тыкву с фалоимитатором и оскорбительной надписью. Политик отшвырнул "подарок" и сел в автомобиль. Один из молодых людей бросил в Гриценко яйцом. После это между неизвестными и сопровождающими политика произошла драка.

Как писала уже "Страна", Гриценко в полиции указал на след Порошенко в нападении на него в Одессе.