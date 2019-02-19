Из Франции пришли печальные новости. Сегодня таблоид Le Figaro сообщил, что скончался дизайнер Карл Лагерфельд. Уточняется, что кутюрье срочно госпитализировали ночью 18 февраля, а утром во вторник, 19 февраля, он умер. 85-летний Лагерфельд чувствовал себя плохо в течение последних нескольких недель. Обстоятельства и причина смерти до сих пор не известны.

В конце января Карл впервые не вышел на поклон в конце показа новой коллекции в Париже (Франция). Это событие взволновало посетителей показа и фанатов дизайнера, поскольку начиная с 1983 года модельер никогда не пропускал выходов в финале дефиле дома Chanel. Вместо него появилась на подиуме помощница Вирджини Виар. Позднее представители бренда объясняли это усталостью креативного директора.

"Страна" собрала все известные интересные факты о легендарном кутюрье.

Карл Лагерфельд и Виржини Виар в финале шоу Chanel весна-лето 2019

Карл Отто Лагерфельд - немецкий модельер и фотограф, родился в 1933 году в Гамбурге (Германия). Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. А в 1983 году Лагерфельд занял пост художественного директора дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Сумка из нейлона и кожи KL by Karl Lagerfeld с портретом Карла

"Лагерфельдизмы" или "карлизмы"

10 сентября прошлого года ему исполнилось 85 лет. Бесконечно цитируемый, Лагерфельд всегда был прямолинеен и откровенен. Особенно когда дело касалось образов, которые он любит. Мы выбрали девять "лагерфельдизмов" или, как их еще называют, "карлизмов" о здоровье, моде и трендах.

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Я много тренировался, пока мне не исполнилось 20. Тогда у меня бы сильный, можно сказать стеганый пресс… И здесь все как у Chanel (речь идет об известных сумках и клатчах "Шанель" - Прим.Ред.)

Легендарные стеганные сумки Chanel на ручках-цепях

Я всегда ложусь спать безупречно чистым. Это из детства - когда я был ребенком, мама говорила мне: "Ты можешь проснуться посреди ночи и внезапно умереть, поэтому заботься о том, чтобы выглядеть на все 100%".

Когда я устал от моды на длинные и кудрявые волосы, а они у меня именно такие, я начал собирать их. Случилось это в 1976 году. Хвост – самая простая прическа. Для меня она идеальна, поскольку я не очень одаренный парикмахер. Я не люблю гели и прочие средства, использую только белую пудру для укладки: мои волосы не такие уж белоснежные от природы.

Я терпеть не могу дни рождения... Для меня это эволюция. Я не праздную прошлое. Мне больше нравится настоящее и будущее.

Карл Лагерфельд, фото: elle.ru

У меня больше книг, чем полок для них. И я все их прочел. Я как Шварценеггер, только качаю мозги. Я - мозгобилдер.

Никому не нужны эти ваши "натуральные" женщины. И вообще: а судьи кто? Жирные мамаши, сидящие с пачкой чипсов у телевизора и говорящие, что модели отвратительно худые, звучат неубедительно.

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Любимая кошка Шупетт

Это одна из самых известных кошек в мире моды. Ее хозяином был сам Карл Лагерфельд. У нее есть свои аккаунты в Twitter и Instagram (121 000 подписчиков), благодаря которым пользователи соцсетей следят за жизнью питомца.

У Карла Лагерфельда не было детей. В одном из интервью он заявил, что Шупетт была и будет его единственным ребенком.

В личном распоряжении Шупетт три горничные. Двое из них днем и одна ночью следят и ухаживают за ней, при этом записывая каждый шаг кошки в дневник.

Прием пищи у Шупетт два раза в день. Она завтракала и ужинала за одним столом с Карлом. Каждые 10 дней любимицу возят на осмотр к ветеринару.

Карл и Шупетт, фото: instagram.com

После смерти кутюрье его поклонники начали писать на странице Шупетт комментарии, в которых соболезнуют питомцу.

"Я очень грущу из-за этой потери", "Твоего папочки уже нет в живых", "Мое сердце разбилось из-за этих ужасных новостей", "Надеюсь, с тобой все будет хорошо! Держись", "Кошечка скучает по своему хозяину", – пишут подписчики под последним фото на странице кошки.

Фотограф, издатель и иллюстратор

Карл Лагерфельд был отличным фотографом. Он снял немало рекламных кампаний для Fendi и Chanel и не один разворот для Harper’s Bazaar, Numéro и Vogue. В 1997 году Карл сделал серию снимков обнаженных моделей и знаменитостей, среди которых были Линда Евангелиста и Деми Мур. Откровенность фотографий вызвала немало разговоров. Серия была опубликована в 23-м издании журнала Visionaire под названием The Emperor’s New Clothes (отсылка к сказке Ганса Христиана Андерсона "Новое платье короля").

Модель Лиза Мэри Смит в съемке Карла Лагерфельда The Emperor’s New Clothes

"Новое платье короля" — особенное произведение для Лагерфельда. В 1992 году дизайнер нарисовал 60 иллюстраций к очередному изданию сказки. И на этом история Карла-иллюстратора не завершилась: в 2012 году он стал постоянным автором карикатур в приложении к немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание книги "Новое платье короля" с иллюстрациями Карла Лагерфельда, 1997

Вскоре он сам освоил издательское дело: сначала он открыл в Париже книжный магазин 7L, а чуть позже преобразовал его в одноименное издательство, которое специализируется на литературе, посвященной визуальной культуре, искусству и фотографии.

Мир моды

Карл поддерживал использование натурального меха в модной индустрии (что на фоне последних событий смело), хотя сам его не носил и практически не ел мясо.

Balmain. В 1954 году Пьер Бальмен объявил конкурс на лучший дизайн пальто. Выиграл его не кто иной, как Карл Лагерфельд, которому на тот момент было всего 21 год. Молодой дизайнер проработал в доме Balmain более чем три года, но ушел, чтобы провести некоторое время в "понимании жизни".

Fendi. В 1965-м Лагерфельд придумал знаменитую эмблему - соединенные FF, которые стали символом, как и шубы с таким узором, имитирующие леопард.

Знаменитости в одежде Fendi с лого, что придумал Лагерфельд, фото: gloss.ua

Chloé. Габи Аньон, основательница модного дома Chloe, наняла Карла в 1965 году и здесь он проработал аж до 1992 года.

Chanel. Лагерфельд возглавил модный дом в 1982-м. Он добавил новый крой, необычные детали, дерзость, сексуальность, и самое главное - свой стиль. "Коко бы это возненавидела. Она создала определенный образ и я имею право улучшить его. Я должен держать свою марку. Я должен идти от того, чем был Chanel к тому, чем он должен или мог бы быть", - говорил Лагерфельд.

Интересно, что свой путь Лагерфельд начинал как Роланд Карл. Под этим именем он выпустил первую коллекцию, которую сочли "чересчур вызывающей" и она с треском провалилась.