В субботу, 23 февраля, состоится финал национального отбора на "Евровидение-2019".

За право представлять Украину на международном песенном конкурсе, который пройдет в Тель-Авиве (Израиль) под лозунгом Dare to Dream ("позволь себе мечтать" - англ.), будут бороться шесть участников, победивших в полуфиналах нацотбора.

Артисты выступят в следующей последовательности: Freedom Jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA или ANNA MARIA.

В прямом эфире оценивать номера и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит нашу страну, будут: певица Джамала, музыкальный продюсер Евгений Филатов (The Maneken) и шоумен Андрей Данилко.

"Страна" собрала все известные факты о музыкантах-финалистах.

Freedom Jazz Girls Band

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Freedom Jazz - это бэнд, в состав которого входят десять девушек. Исполнительницы виртуозно владеют различными музыкальными инструментами: группой саксофонов, клавишными, ударными, бас-гитарой, гитарой и трубой. Девушки выступают в жанре джаз-кабаре, который сочетает музыку, танцы и театр. Коллектив основан продюсером Еленой Коляденко (режиссер-постановщик многих телевизионных проектов) в 2008 году.

Вокалистки - Анастасия Малега, Александра (Санни) Журба и София Павличенко (Sofi).

Вокалистки Freedom Jazz, фото: facebook.com

В своих интервью девушки рассказывают, что отбор в состав Freedom Jazz был очень строгий. Одни попали в группу, потому что они единственные в Украине в своей специальности. Другие должны были не просто хорошо играть на саксофоне, но и танцевать, делать колесо, садиться на шпагат.

Кавер-бэнд известен тем, что мировые хиты в в их прочтении звучат свежо и неожиданно.

Freedom jazz – Cupidon, видео: youtube.com

YUKO

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YUKO - это группа, которую придумали Юлия Юрина и Стас Королев. Участвовали в шестом сезоне шоу "Голос страны" (телеканал "1+1"). Тогда они попали в команду певца Ивана Дорна и запомнились яркими выступлениями. После проекта Yuko стали резидентами Masterskaya (музыкальный лейбл Иван Дорна).

Дуэт YUKO, фото: facebook.com

Ребята совмещают народный вокал со сложной электронной музыкой. В 2018 году выступали на фестивалях в Европе (Польша, Венгрия), где их творчество получило горячую поддержку.

По словам солистки Юлии (по совместительству профессиональный фольклорист), они решили не создавать песню специально под "Евровидение", а также не использовать английский язык, поскольку это сильно ударит по самобытности музыки, а также перечеркнет аутентичность текста.

YUKO – GALYNA GULIALA, видео: youtube.com

MARUV

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Maruv - это псевдоним украинской певицы Анны Корсун. Известна по выступлениям в шоу "Голос страны" (телеканал "1+1") и "Х-Фактор" ("СТБ").

Анна активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом "Евровидения" в Израиле. В частности, 6 апреля она выступит в "Известия Hall" (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

Maruv, фото: facebook.com

Артистка известна еще по творчеству в составе группы The Pringlez, которая завоевала 3-е место в российском музыкальном конкурсе "Новая волна-2015". С 2018 года выступает сольно под псевдонимом.

Личная жизнь девушки устроена. С будущим мужем – Александром Корсуном - исполнительница познакомилась в Харькове, когда работала в караоке-клубе. Сегодня Александр является PR-менеджером проекта MARUV. Дети у молодой семейной пары пока только в планах.

MARUV – Siren song, видео: youtube.com

Brunettes Shoot Blondes

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Группа Brunettes Shoot Blondes (англ. "брюнетки стреляют блондинок") - коллектив, основанный в начале 2010 года в Кривом Роге. Стала популярной в сентябре 2014, благодаря вирусному клипу на песню Knock Knock, собравшему на YouTube более 5 миллионов просмотров за первые 10 дней.

На данный момент Brunettes Shoot Blondes не имеют контракта с определенным лейблом, самостоятельно занимаясь своим продвижением.

Группа Brunettes Shoot Blondes, фото: facebook.com

Интересно, что успехи видео были отмечены Администрацией президента. Вокалист группы Андрей Ковалев получил биометрический паспорт от президента Порошенко в числе культурных деятелей, представляющих Украину за рубежом.

Brunettes Shoot Blondes – Houston, видео: youtube.com

KAZKA

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Это украинская музыкальная группа, исполняющая музыку по большей части в стиле indie-pop. Коллектив сформировался весной 2017 года и в его состав входили: вокалистка Александра Зарицкая и гитарист Никита Будаш. В прошлом году к ребятам присоединился Дмитрий Мазуряк.

Датой основания коллектива считается 1 марта 2017-го, с тех пор KAZKA представила три клипа и выпустила четыре сингла.

Группа KAZKA, фото: facebook.com

Настоящий успех группе принесла песня "Плакала", побившая сразу несколько украинских рекордов в сфере музыки. Чуть позже на композицию был снят клип, который на сегодня собрал около 152 000 000 просмотров на YouTube.

Солистка группы Александра Зарицкая пробовала себя в украинских талант-шоу "Голос страны" (канал "1+1") и "Х-фактор" ("СТБ"). А также в 2016 году приходила к Никитину на кастинги.

"Мы познакомились с Сашей на кастинге в группу NIKITA в Одессе. Именно! Для нее, понятно, это был фан. Она вышла на сцену последней и очаровала всех ребят, кто организовывал прослушивание. С того момента, осенью 2016 года, мы постоянно думали о ней, подбирая подходящие концепции проектов, в которых она бы могла чувствовать себя абсолютно органично", - рассказал Никитин в одном из интервью.

Кстати, KAZKA принимала участие в национальном отборе "Евровидения-2018", но до финала так и не дошла.

KAZKA – Apart, видео: youtube.com

ANNA MARIA

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ANNA MARIA - это дуэт девушек-близняшек Анны и Марии Опанасюк.

Участвовали в проекте "Шанс", которая выходила в эфир на телеканале "Интер". Девочки поразили украинцев неимоверным внешним сходством и вокалом, и получили путевку в мир шоу-бизнеса из рук Андрея Кузьменко ("Скрябин") и Натальи Могилевской.

Анна и Мария Опанасюк, фото: facebook.com

теперь, спустя годы Anna Maria - полноценная группа, в составе которой также 4 музыканта (гитара, клавиши, бас-гитара, ударные).

ANNA MARIA – My Road, видео: youtube.com

Как писала уже "Страна", букмекеры обновили прогнозы на результаты международного песенного конкурса "Евровидение-2019": Украина вошла в первую десятку и заняла 9 место. При этом исполнитель, который представит Украину на песенном конкурсе пока не назван, его имя станет известно в результате финального отбора 23 февраля.

На первое место букмекеры ставят Сергея Лазарева (Россия). На втором оказалась Швеция, на третьем - Италия. За ними - Нидерланды и Румыния.