Сегодня, 15 февраля, на "Первом канале" (Россия) стартует новый сезон проекта "Голос. Дети". На сей раз в кресле наставников оказались: украинская певица Светлана Лобода (Loboda) и уже опытные в этой роли российские артисты Валерий Меладзе и Пелагея. Но, как оказалось, часть зрителей не сильно то и рады, что Лобода будет тренировать одну из команд талантливых детей.

Лобода, Меладзе и Пелагея, фото: vokrug.tv

В социальных сетях еще до выхода шоу в эфир появились негативных комментарии, нелестные слова и недовольства в адрес Светланы. Мол, она абсолютно не подходит для этой роли.

На официальном аккаунте проекта в фотоблоге Instagram под фотографиями с Лободой пишут: "Ужас! Что там делает украинская выскочка? В России что певцы перевелись?", "К чему там эта лобуда?", "Не представляю Лободу в роли детского наставника!"

Что и странно, ведь артистка уже имела подобный опыт. Ведь в 2013 году именно Лобода была в составе жюри первого сезона аналогичного шоу на канале "1+1" (Украина). Тогда вместе с ней детей тренировали Олег Скрипка и Тина Кароль.

Светлана Лобода и Валерий Меладзе в шоу "Голос. Дети", фото: vokrug.tv

А одна подписчица поинтересовалась у Валерия Меладзе, неужели отменили шоу в Украине, что Лобода приехала в Москву. На что певец вынужден был заступиться за Светлану и отметить ее профессионализм.

"Разве не должно быть все равно, где родился человек? Света Лобода прекрано отработала "слепые прослушивания". Показала высокий профессионализм и была очень добра к детям", - ответил Меладзе-младший.

Отметим, что судя по фото, со Светланой Лободой на съемках была и ее старшая дочь Ева, но принимала ли она участие в кастинге - не известно. Напомним, что в украинской версии шоу в разных сезонах участвовали: София, дочь экс-премьер-министра Арсения Яценюка, Даша Пышная, дочь главы правления "Ощадбанка" и Анна, дочь телеведущей и дизайнера Татьяны Рамус и миллионера Игоря Воронова.

Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Пелагея и Ева (дочь Лободы), фото: instagram.com

Кстати, украинская певица Ани Лорак являлась одной и судей в российской версии шоу "Голос. Перезагрузка" для взрослых, который тоже выходит на "Первом канале".

Как писала уже "Страна", в начале февраля Светлана Лобода и Иван Дорн выступали на дне рождении жены сенатора от Тульской области. День рождения супруги обошелся Дмитрию Савельеву в сумму около $152 000. А также, что 17, 18 и 20 января Светлана Лобода дала три концерта в московском "Крокус Сити Холле".