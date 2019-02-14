Вот и наступил тот день в году, когда социальные сети и фотоблоги пестрят поздравлениями, романтическими снимками цветов и подарков, открытками с сердечками и плюшевыми мишками. 14 февраля самый сентиментальный день в году – День святого Валентина. В любом случае, это повод, сказать близким людям, как вы их цените и любите. Звезды и политики делают это публично. "Страна" посмотрела, какие валентинки, фотографии и признания в любви выложили знаменитости в этот день.

Конечно же, главный радикал Олег Ляшко, который очень активен в соцсетях, одним из первых выложил фотографии со своей женой Роситой у себя на странице в Facebook. Среди прочих, архивных фото он повторил легендарную карточку, где целует супругу взасос, а также снимки из повседневной жизни.

Росита и Олег Ляшко, фото: facebook.com

"Любимая, спасибо тебе за так много радостных моментов жизни. С праздником, я тебя люблю!", - написал 46-летний кандидат в президенты.

Нардеп Сергей Рыбалка, соратник Ляшко - не упустил возможности поздравить свою жену Анастасию Байбородину с Днем любви.

Он написал, что "звездочка" вдохновляет его и делает счастливым. Напомним, что в свою очередь гражданская супруга преподнесла ему на 40-летие необычный подарок - записала песню SEREZHA ("Сережа") и сняла видеоклип.

Президент Петр Порошенко в праздник всех влюбленных показал очередное фото с женой Мариной в какой-то аутентичной украинской хате.

"Любить - это вместе смотреть в одном направлении", - написал Петр Алексеевич.

Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины", решила ничего не писать вообще, а ограничится только фото с мужем Александром, который целует ее в щечку.

Юлия и Александр Тимошенко, фото: facebook.com

Кстати, этот снимок был сделан во время съезда "Батькивщины" в столичном Дворце спорта. Тогда Юлию Тимошенко пришла поддержать вся ее семья.

Певица Вера Брежнева, которая недавно отметила свое 37-летие, поделилась на своей странице в Instagram совместной фотографией с мужем Константином Меладзе. На черно-белом снимке композитор нежно обнимает Веру.

Меладзе и Брежнева, фото: instagram.com

"Люди, любите друг друга. Когда ты любишь и любим - тебе не нужно ждать праздника для того, чтобы признаться в чувствах. Но от всей души хочется пожелать тем, кто одинок - обрести свою половину и пусть сердце будет наполнено любовью", - подписала фото Брежнева.

Порадовала своих подписчиков и 39-летняя певица Альбина Джанабаева. Она опубликовала в своем фотоблоге серию романтических снимков с мужем Валерием Меладзе.

Джанабаева и Меладзе, фото: instagram.com

"Счастливого Дня святого Валентина", - написала звезда.

Рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), которому приписывают роман с певицей NK (Настей Каменских) выложил тизер ее нового клипа на песню "Попа как у Ким". Появление кусочка видео он как раз приурочил ко Дню святого Валентина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 14 Фев 2019 в 2:18 PST

"У каждого своё представление о подарках на день Св.Валика, Thank you Kamenskux", - написал Потап.

Телеведущая Катя Осадчая тоже не упустила возможности выложить новую фотографию с мужем актером Юрием Горбуновым.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая, фото: instagam.com

"Берегите друга друга. Веселого праздника", - поздравила подписчиков телезвезда.

Как писала уже "Страна", недавно генеральный прокурор Юрий Луценко вспомнил, как познакомился с женой Ириной, и что уже тогда, 30 лет назад, в ее обиходе было слово "бляяяха".