Вчера, 7 февраля, нардепу Ирине Луценко исполнилось 53 года. Но, стоит отметить, что выглядит она отлично. Как мы уже писали, жена генерального прокурора пытается сохранить молодость с помощью специалистов по косметологии. Она заметно похудела и изменила свой имидж.

Традиционно, куму президента поздравляли коллеги по парламенту. Она получала букеты и подарки на рабочем месте в сессионном зале. Одной из первых Ирину поздравила подруга и вице-спикер Ирина Геращенко, подарив букет тюльпанов.

Отметим, что для самой именинницы день прошел не без курьеза. Дело в том, что во время заседания Верховной Рады представитель президента Ирина Луценко перепутала темы доклада.

Ирина Луценко и Ирина Геращенко, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Когда депутаты должны были начать обсуждение вопроса переименования Днепропетровской области, спикер Андрей Парубий пригласил ее за трибуну. Ирина Луценко вышла и начала докладывать о наблюдателях от России и подготовке вмешательства в выборы президента: "Проведение свободных демократических выборов - залог демократии в любой стране мира. Очевидно, что в условиях военной агрессии и оккупации части Украины присутствие наблюдателей страны-агрессора может нести риски для проведения демократических выборов..."

Сам Парубий прервал Луценко и обратил ее внимание, что она перепутала доклады. "Бляяяяяха-муха! Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста", - отреагировала представитель президента.

Ирина Луценко перепутала доклады и извинилась, видео: YouTube/NEWSONE

Вскоре спикер Парубий отметил, что необходимо понять этот инцидент, так как "все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения, а пани Ирина будет докладывать по ряду законопроектов".

После этого Луценко снова вышла на трибуну и начала доклад по обсуждаемому законопроекту.

По социальным сетям сразу же начали распространять это видео, а люди начали комментировать не совсем цензурное выражение именинницы.

Вечером ее супруг Юрий Луценко решил немного сгладить обстановку и запостил поздравление для Ирины. Он вспомнил, как они познакомились и что уже тогда, 30 лет назад, в ее обиходе было слово "бляяяха".

По словам генерального прокурора, он познакомился с женой осенью 1986 года, когда подходила к концу его служба в армии.

"В конце августа я выпросил два дня отгула, чтобы написать заявление и поселиться в общежитие Львовского политеха на четвертый курс. Общежитие было пустым. Чтобы где-то переночевать, поймал какого-то испуганного первокурсника и напросился к нему на ужин. По телевизору шло "Сан-Ремо", самое главное в те советские годы окно в западную музыкальную эстраду. И тут в комнату зашла девушка из соседней комнаты, которая искала соль. Соли не было. Был я", – написал чиновник.

Ирина и Юрий Луценко, фото: facebook.com

Он отметил, что так познакомился с будущей женой.

"Прошел концерт. Съели ее ужин. Перевалило за полночь. Я пошел с ней мыть посуду. К утру говорили о Львове, о Хемингуэе, о Челентано, о Колумбе, о династии Тан, о квантовой физике, про.... все-все-все. В восемь я попрощался. Поцеловал в щечку. Она сказала: "Бляяяяяха, я думала, ты будешь приставать. А ты всю ночь говорил. Приходи еще". Спустя более 30 лет нам все еще не хватает времени договорить обо всем. Бляяяяяяяха, я люблю мою Ирину", – написал Луценко и в конце поздравил супругу с днем рождения.

Как писала уже "Страна", в прошлом году пара отметила жемчужную свадьбу. Они устроили итальянский уикэнда, где по словам пресс-секретаря генерального прокурора, пара и отмечала свою годовщину.