Сегодня, президент Петр Порошенко побывал в Верховной Раде. Он выступил с трибуны парламента перед голосованием за изменения в Конституцию относительно вступления Украины в НАТО и ЕС.

В то же время "Страна" заметила странную "кнопку" на левой руке президента и решила разобраться что это могло бы быть. Мы показали снимки экспертам и докторам, потому что предположили, что это предмет из медицинской области, и, кажется, не ошиблись.

У Порошенко что-то выпирает под левым рукавом пиджака, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

За внешним видом Петра Порошенко мы наблюдаем уже давно. Дело в том, что в девяти случаях из десяти - президент выглядит неопрятно, его костюм помятый, а под подкладкой пиджака вечно что-то торчит.

"Страна" писала о мятой и неглаженной одежде Порошенко уже неоднократно: в разные времена года и в разные годы. Это вечная проблема, которая на время уходит и снова возвращается.

Но сегодня наше внимание привлек не так подмятый пиджак, как что-то похожее на кнопку под левым рукавом.

Эксперты, которым мы отправили фотографии, сходятся во мнении: на руке Порошенко прикреплена новейшая инсулиновая помпа. Время от времени появляется информация о том, что, по слухам, у президента сахарный диабет и такой прибор ему необходим.

"Швейцарцы изобрели беcпроводную инсулиновую помпу и выглядит она под одеждой именно так. Это маленькое устройство в виде овала с основой на пластыре, что позволяет закреплять его на теле или снимать, если это необходимо. Нанопомпа, которая крепится на руку, связана со смартфоном по блютузу (Bluetooth)", - рассказал нам консультант в одном из онлайн магазинов по продаже инсулиновых помп.

Скорее всего такой прибор носит Петр Порошенко

Как оказалось, есть несколько разновидностей таких аппаратов, но суть одна: автоматизированная инсулиновая помпа совмещена с датчиком глюкозы в крови. Этот гаджет также называют "искусственная поджелудочная железа", так как он самостоятельно непрерывно мониторит уровень глюкозы, и при необходимости вводит инсулин, так, что человек может забыть о своем диабете.

По крайней мере - на, как минимум, три дня, ибо нужно менять датчик. Иголочка вводится безболезненно нажатием кнопки. В принципе, человек эту иголочку даже не видит во время использования прибора.

На руке у президента что-то похожее на инсулиновую помпу, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Что еще интересно, что кроме программирования помпы, коммуникатор служит и в качестве глюкометра (в него вставляются тест полоски с пробой крови). Данные в интернет аккаунт передаются через сотовую сеть, таким образом врач или родственники могут контролировать состояние диабетика постоянно, не зависимо от того, где он находится.

Отметим, что разброс цен на помпы от 40 000 до 150 000 гривен. В зависимости от модели и функциональности .

Как писала уже "Страна", фотографию президента Порошенко в пиджаке, заправленном в брюки удалили на официальном сайте.