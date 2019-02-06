Вчера в парламенте началась новая рабочая неделя. И пока в день открытия десятой сессии Верховной Рады VIII созыва, фракция "Радикальной партии" блокировала трибуну, фотокорреспонденты "Страны" рассмотрели новые брендовые аксессуары народных депутатов. Ведь политическая мода не стоит на месте и в сессионном зале добавилось несколько сумочек от известных дизайнеров.

41-летняя Виктория Сюмар из "Народного фронта" вчера пришла в ярком и, одновременно, сдержанном наряде.

На ней была шелковая цветастая блуза и черные брюки. Дополнила свой образ депутат сумочкой итальянского бренда Furla.

Сумочка Виктории Сюмар, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Модель сумки через плечо называется Hashtag (англ. - "хэштег", "решетка"), скорее всего из-за того, что застежка напоминает знак # решетки. Выполнена из натуральной кожи.

Сумку через плечо из коллекции осень-зима 2017 найти в онлайн магазинах практически невозможно. Ее стартовая цена €348 (10 920 грн по курсу НБУ на 06.02.2018), но на распродаже можно было купить и подешевле, к примеру за €208.

Как рассказала "Стране" сама Виктория Сюмар, ей удалось приобрести этот оригинальный аксессуар со скидкой и еще дешевле сегодняшней стоимости на сайтах: "Красную сумочку купила в прошлом году в аэропорту Венеции за 150 евро. В магазине дьюти фри (duty free shop - англ "магазин беспошлинной торговли" - Прим.Ред.) как раз была распродажа".

Отметим, что с сумками Furla в парламенте появлялись Алена Кошелева от "Радикальной партии", Наталья Ковальчук (в девичестве Агафонова) из БПП, а также внефракционный депутат Виктория Пташник.

С сумочкой другого итальянского бренда пришла в парламент 33-летняя депутат Анна Романова из "Самопомощи".

Анна Романова с сумкой Roberto Cavalli, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Это бледно-розовая сумка Cavalli Class Stardus (англ. - "звездная пыль") из натуральной кожи. Есть такие аксессуары в разных цветах: белый, бежевый, бледно-голубой, серебристый.

Такая сумочка от Роберто Кавалли прямоугольной формы с декоративной перфорацией стоит сейчас $625 или 17 137 гривен по курсу НБУ на 06.02.2018 года.

Романова с сумкой от Роберто Кавалли, фото: Аркадий Манн, "Страна"

А вот 40-летняя депутат Валерия Заружко из "Радикальной партии" пришла с сумкой от известного американского бренда MICHAEL KORS.

Заружко с сумкой MICHAEL KORS, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Сумочка из стеганной кожи сейчас на официальном сайте продается со скидкой. И если раньше она стоила $328, то сейчас ее можно заказать за $190 (5234 гривен).

Справедливости ради отметим, что модель в серебряном цвете, как у Заружко - найти практически невозможно. Ее надо выискивать в аутлет-городках (дисконт-центры) за границей или отслеживать, пока она появится на сайте.

Как писала уже "Страна", сумки от американского бренда есть еще у Александры Кужель из "Батькивщины", а также у вице-спикера парламента Ирина Геращенко.