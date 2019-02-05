На днях украинской певице Вере Брежневой исполнилось 37 лет. Праздничный день она провела на Мальдивах. Праздновала с мужем Константином Меладзе и подругами, среди которых - модель Елена Перминова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 3 Фев 2019 в 10:38 PST

"Спасибо вам, мои прекрасные, любящие сердца. Я провела свой День так, как хотела, в узком кругу самых близких людей и без интернета. И только вечером, когда все уже спали, взахлёб прочитала поздравления! Меня накрыло еще одной волной тепла, потрясающей светлой энергии и ЛЮБВИ", - написала певица в своем фотоблоге.

Судя по геолокации, Брежнева с друзьями остановились в курортном отеле JOALI, который находится на острове Муравандху (атолл Раа в северной части Мальдивских островов). Здесь 73 отдельные виллы. Сутки проживания стартуют от $3400.

"Я хотела попасть на эти острова много лет... и вот наконец-то появилась возможность - сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую", - похвасталась Брежнева.

Вера Брежнева и Елена Перминова, фото: intagram.com

Также в день рождения Вера Брежнева выложила ролик, где она топлесс гуляет по пляжу. На видео певица идет по берегу в набедренной повязке розового цвета. Это единственный элемент одежды, грудь артистка прикрывает руками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 2 Фев 2019 в 7:47 PST

Отметим, что Брежнева уже давно не появлялась в Украине. Основная ее концертная деятельность проходит в России: концерты, фотосессии и корпоративные вечеринки.

Более того, в октябре прошлого года в Украине запретили фильмы "Лузер", "Божья тварь" и романтическую комедию "Любовь в большом городе-2", где снимались Вера Брежнева и Владимир Зеленский. Таким образом в Госкино Украины отреагировали на санкции Минкульта, введенные против российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой.

На фильмы с участием российских актеров отменили государственную регистрацию и прокатные удостоверения.

Брежнева и Зеленский в фотосесии для журнала ELLE

Напомним, что в "Любви в большом городе 2", "официально запрещенный" чиновниками Леонид Ярмольник сыграл отца главного героя Игоря, которого воплотил шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Семья Зеленского и Брежневой из фильма "8 лучших свиданий", фото: пресс-служба

Кстати, Брежнева снималась с Зеленским и в фильме "8 лучших свиданий", в котором они сыграли супружескую пару. Тогда Брежнева рассказывала, что ей было непросто играть жену Зеленского.

"Учитывая то, что я знаю его жену Елену, было стремно. На самом деле мы с Владимиром уже давно знакомы, давно вместе работаем. Однако снимались как друзья, знакомые. И здесь мы соединились, мне пришлось привыкать к этому, не знаю как у Вовы", – прокомментировала артистка.

О настоящей жене Зеленского "Страна" уже писала. С Еленой Кияшко (девичья фамилия) комик познакомился, когда ему было 17 лет. Провстречалась пара восемь лет и в 2003 году Владимир сделал Елене предложение руки и сердца, вскоре они поженились.