На днях 41-летний шоумен Владимир Зеленский, который идет в президенты, подал свою электронную декларацию, а спустя некоторое время исправил ее, добавив недостающие вещи. А именно: автомобиль супруги BMW X5 (2011 года выпуска) и уточнил, что с мая 2012 года владеет 300 акциями компании Green Family LTD (Никосия, Кипр). Остальные графы остались без изменений.

Из декларации стало известно, что у семьи руководителя студии "Квартал 95" немалый список жилой недвижимости, а именно особняк под Киевом, пять квартир в столице, а также 90-метровая квартира в Британии. Согласно документу, ее стоимость на момент покупки - более 42 000 000 гривен, скорее всего жилье находится где-то в центре Лондона. Интересно, что эти апартаменты - самые дорогие из всех, что есть у Зеленского, и покупались ноябре 2014.

Однако проводит свою предвыборную деятельность Зеленский тут, в Украине, поэтому "Страна" решила разузнать, где именно живет шоумен. Как оказалось, Владимир Зеленский с семьей проживает в поселке Иванковичи (Васильковский район, Киевская область). Коттеджный городок "Маєток" находится в 30-ти километрах от столицы.

Если верить декларации, свой дом, площадью 353 квадратных метра, шоумен купил в 2008 году за 814 855 гривен. На тот момент курс был 6,87 гривен за один доллар США, соответственно цена особняка была $118 610.

ЖК "Маєток", фото: facebook.com

Через 4 месяца Владимир купил здесь же 12 соток земли за 702 240 гривен, что тогда было равно $91 200.

Село Иванковичи и местность рядом считаются одной из самых экологически чистых окрестностей столицы. С одной стороны поселок окружает вековой сосновый бор, с другой – березовая роща.

На въезде в коттеджный городок сидит целый отряд охраны. На территорию пропустят, только если хозяин домовладения подтвердит, что ждет вас. А посмотреть особняки, выставленные на продажу, можно по предварительной договоренности с риелтором и только в его сопровождении.

Отметим, что стать соседом Зеленского можно по меньшей мере за $245 000. В эту стоимость входит участок 25 соток и дом, площадью – 355 кв.м, но без отделочных работ.

Объявление по продаже дома в Иванковичах, фото: asnu.net

У Зеленского в "Маєтке" дом с витражными окнами, тремя санузлами, просторной кухней-столовой, несколькими спальнями и летней террасой. Также Владимир оборудовал себе здесь спортзал, где снимает свой блог о здоровом образе жизни Ze Kubiki.

Также на видео можно увидеть фрагменты интерьера дома Зе (так называют Зеленского в шоу-бизнесовой тусовке). В частности, большую кухню-столовую, где он готовит себе завтрак.

Домашний спортзал Зеленского, фото: instagram.com

Вместо гаража – навес, под которым у Володи стоят автомобили класса люкс. В частности сам Зеленский ездит на внедорожнике Land Rover. Чаще всего с водителем и машинами сопровождения с охраной.

На территории поселка расположены частные садик и школа, игровая зона со всевозможными горками и качелями, спортивная площадка и парковые аллеи. Под рукой находятся автомойка и СТО. Также в распоряжении жителей собственное озеро, в которое каждый сезон запускают рыбу. Тут даже проводят конкурсы на лучшего рыбака среди жителей коттеджного городка.

Апартаменты в этой элитной местности Зеленский в своих интервью раньше называл "дачей", но очевидно, что семья проживает здесь не сезонно, а постоянно.

Супруга и дети

С Еленой Кияшко (девичья фамилия) комик познакомился, когда ему было 17 лет. Провстречалась пара восемь лет и в 2003 году Владимир сделал Елене предложение руки и сердца, вскоре они поженились.

Владимир и Елена Зеленские, фото: facebook.com

В 2004 году у них родилась дочка Александра, а в 2013 - сын Кирилл.

Интересно, что, после знакомства с Зеленским, его любимая девушка Елена ходила на репетиции и выступления с его участием. Сначала она просто присутствовала на мозговых штурмах, а затем невольно втянулась, начала подсказывать какие-то смешные моменты, придумывала ситуации и миниатюры. Позже она начала ездить по другим городам вместе с коллективом, и кто-то предложил Елене стать полноправным автором текстов. Так она оказалась в качестве автора и сценариста в коллективе "95 квартала".

Елена Зеленская, фото: facebook.com

Именно она помогла дочке Саше выиграть 50 000 гривен в шоу "Рассмеши комика", где судьей был сам Зеленский.

Чуть позже Зеленский рассказал в интервью "Теленеделе", что он ни о чем не знал и это был сюрприз: "До этого они с Леной говорили, что хотят попробовать свои силы на проекте, и я сказал: "Ни в коем случае!". На запись ближайшего выпуска не пришли - усыпили мою бдительность, и я расслабился. А потом их уже и не ждал. Шутки помогала готовить и Лена, и кто-то из ребят".

Елена Зеленская во время шоу "Рассмеши комика", где выступала ее дочь, фото: youtube.com

На вопрос как Саша распорядилась призовыми деньгами, ее отец ответил, что она не жадная и отдала детям на лечение: "Отдала каким-то деткам на лечение. Она не жадная. И не транжира. Это у нее от мамы. Лена ее воспитывает так, что ничего лишнего быть не должно: это дорогое, это ненужное, это уже было, почему ты хочешь его снова? У меня принцип другой: нет денег – значит, нет. Получил – гуляют все! Вокруг должны быть веселье и счастье".

Саша, дочь Зеленского, фото: пресс-служба

Во время участия в шоу, девочка рассказала, что в школе ее любимые предметы - украинский язык и информатика, а еще она занимается рисованием, вокалом, ходит на тайский бокс и теннис.

Елена и Александра Зеленские, фото: facebook.com

Также в семье подрастает сын Кирилл, но пока что не было никаких публичных с ним фотосессий, а в социальных сетях родители снимки мальчика еще не показывали.

Машины и доходы

Автопарк семьи состоит из трех машин. В собственности у шоумена - почти новый Land Rover, купленный в 2016 году почти за 5 миллионов гривен. У супруги - Mercedes S 500 4 MATIC и добавленный позже в декларацию - внедорожник BMW X5 (2011 года выпуска).

За 2017 год артист задекларировал почти 8 миллионов гривен дохода. Сюда входят поступления от передач и концертов, а также сдача в аренду зарубежной недвижимости - видимо, речь о той самой лондонской квартире.

На счетах у семьи Зеленских - около $750000 и полтора миллиона в гривне. Супруги пользуются услугами "Привата" и "ОТП-банка".

Также супруги владеют несколькими компаниями на Кипре и Виргинских островах. Три фирмы записаны на Зеленского и одна - на его жену.