Кандидаты в президенты начали активно "сближаться с народом". До выборов осталось около двух месяцев, поэтому нужно вникнуть в проблемы людей и сделать вид, что слушаешь каждого. Но, как оказалось, большинство из походов к простым смертным сопровождается каким-то казусом или скандалом.

Порошенко: "Отсечь гражданских!"

В прошлую субботу, 26 января президент Петр Порошенко отправился в Белую Церковь (Киевская область). Здесь он встретил военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которые вернулись из района проведения операции Объединенных сил в место постоянной дислокации.

Трансляцию торжественной церемонии встречи эшелона с бойцами и военной техникой бригады на местном железнодорожном вокзале вели несколько телеканалов. А на сайте президента очень скоро появились фотографии.

Порошенко в Белой Церкви, фото: president.gov.ua

Петр Порошенко вместе с военнослужащими прошел по центральной улице города от вокзала в воинскую часть бригады.

В тоже время, известный блогер Анатолий Шарий опубликовал фрагмент видео подготовки к этому мероприятию.

Фрагмент с 01:05. Порошенко дает инструкции

В ролике видно и четко слышно, как Порошенко в грубой форме на русском языке отдает распоряжения своему окружению. Среди требований - изолировать его от гражданских. "Гражданских отсечь, сюда подтянуть личный состав. Иду я среди личного состава", - довольно грубым тоном приказывает президент. При этом ключевую фразу "гражданских отсечь" он говорит на русском языке.

Также Шарий показывает, как на встречу свозят массовку с бюджетниками из других городков и поселков, которые играют "местных, белоцерковских жителей".

Получается, что настоящими на мероприятии были только журналисты и военные. Все остальное - постановка и режиссура со стороны президента.

То есть - чисто предвыборное мероприятие.

Ляшко теперь ездит в народ на "ляшкобусе"

Любитель ходить в народ еще один кандидат в президенты - Олег Ляшко, именно поэтому, видимо, он себя и называет "народным президентом". Но, как оказалось, у него тоже не обходится без приключений.

Сейчас Ляшко уже не ходит, а ездит в народ на, так называемом, "ляшкобусе". В планах у главного радикала - объездить всю страну и помочь жителям городов в бытовых вопросах. Как сообщает пресс-служба политика, также по дороге автобус будет бесплатно подвозить людей, для всех голодных и нуждающихся в транспорте найдется вода и пища. Ведь Ляшко понимает насколько тяжело финансово сейчас в Украине куда-то добраться.

Олег Ляшко и его соратники на фоне "ляшкобуса", фото: facebook.com

Отметим, что пользователи социальных сетей очень скептически отнеслись к "ляшкобусу".

"Да уж… чрезвычайной скромности человек", "А "ляшкобус" по пустыне будет ездить? Анонсированы хлеб и вода для попутчиков", "Сколько вообще этот неоплан стоит? Это же немалые деньги", "Сначала свиней пас, теперь людей как свиней", - пишут пользователи соцсети Facebook.

До появления "ляшкобуса" и его маршрута, очень ярко запомнилось две встречи Ляшко с народом.

В июле главный радикал решил спуститься в столичную подземку, чтобы узнать, как люди реагируют на повышение цен на проезд. Но и здесь не обошлось без "прокола" - по пятам Ляшко ходил охранник с оружием в рюкзаке.

Охранник Александр все время держал руку на рюкзаке, фото: facebook.com

Во время поездки Ляшко в киевском метрополитене - его все время сопровождал телохранитель. Он был с большим рюкзаком и зонтом (в этот день лил дождь). Как рассказали "Стране" тогда специалисты в сфере секьюрити, именно в таком рюкзаке обычно носят оружие охранники, когда на них нет верхней одежды, чтобы "не распугать людей кобурой с пистолетом".

А до этого глава "Радикально партии" выбрался на рынок в Миргороде (Полтавская область), где решил прикупить себе трусов. Видеодоказательство он, конечно, же выложил к себе на страницу в социальной сети Facebook и в очередной раз опростоволосился, так как покупает трусы за 40 гривен, стоя у прилавка в брендовой футболке за 6250 гривен. А если точнее, то на Олеге Ляшко белое поло (трикотажная футболка с двумя-тремя пуговицами со стояче-отложным воротником) известного британского бренда Burberry.

Для похода на рынок Ляшко выбрал поло Burberry, фото: facebook.com

Тимошенко на рынок с охранниками

Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины" начала свой предвыборный тур и уже побывала на Черниговщине. Помимо встреч с избирателями, она отправилась на рынок, чтоб поближе к народу.

Видео и фото шопинга можно найти у нее на странице в "Фейсбуке".

На рынке Тимошенко охотно выбирала свежее сало, а также приобрела у местных торговцев вышиванки.

"Рынок в Украине - это некий фейсбук "живую"... Не случайно советуют идти именно на базар, чтобы узнать, чем живет и чем дышит народ. Люди, с одной стороны, видят новости по телевизору и слышат, что у нас "реформы и все замечательно", а с другой стороны, они идут на базар, заходят в аптеку и почему-то никакого "улучшения" не замечают... Таким образом, между телевизором и холодильником возникает непреодолимый антагонизм", - написала политик.

Юля на рынке, фото: instagram.com

"Также купила сала... Сало в Украине - не просто продукт, а средство национальной идентификации. Как сказал мне один мужчина: если сала купила - значит, порядочный человек... Я этот тест прошла", - похвасталась Тимошенко.

Как писала уже "Страна", в феврале и Владимир Зеленский собирается начать большой предвыборный тур по Украине.