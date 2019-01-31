Сегодня, 31 января, в Шевченковском райсуде города Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе украинской певицы Ани Лорак и ее супруга бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Адвокаты не давали комментариев, но секретарь после слушания сообщила, что Лорак и Налчаджиоглу развели.

"Страна" вспоминает как звездная семья дошла от любви к разводу.

Причина развода - измена

Скандал вокруг звездной семьи разгорелся тогда, когда Мурата якобы заметили в одном из ночных клубов Киева в компании 26-летней киевлянки Яны Беляевой. Позже в интервью сама Яна заявляла, что с Муратом вовсе не она, а лишь похожая на нее девушка.

А вот Ани Лорак до сегодняшнего дня так и не распространялась об этом инциденте. "Страна" обращалась в пресс-службу певицы. Там попросили уважать личную жизнь артистки. "Ани Лорак не комментирует личную жизнь. Просьба отнестись с уважением и пониманием к личному пространству артистки", - ответила Юлия Лунева, пиар-менеджер певицы.

4 октября артистка приехала в Киев и подала на развод. Вместе 40-летняя Каролина Куек (настоящее имя) и Мурат Налчаджиоглу прожили 10 лет. "Страна" вспоминает, как все начиналось.

Ани Лорак с экс-мужем и дочкой Софией, фото: instagram.com

Их роман начался в 2005 году

Познакомились будущие супруги в одном из турецких отелей около 14 лет назад и у них начался роман на расстоянии. "Я поняла, что у меня в сердце начинает зарождаться чувство. Все оставшееся до моего отъезда время мы с Муратом много общались, я чувствовала, что мне нравится быть с ним рядом. Когда я уезжала, Мурат сказал мне на прощание: "Не знаю, увижу ли я тебя снова, но не забывай: я всегда буду тебя ждать!" - рассказывала Лорак в одном из интервью.

Через год певица прилетела в Турцию на съемки своего нового клипа на песню "С первого взгляда". В нем снимался и Мурат. Вскоре он переехал в Украину, открыл туристический бизнес и у пары завязались серьезные отношения.

В 2008 году Налчаджиоглу позвал Каролину замуж. Он сделал предложение на мюзикле в Париже. А в 2009 году пара с размахом поженилась. Свадьбы было две: в Украине и в Турции. На праздник пригласили многих украинских звезд, а торжество длилось несколько дней. Звезда сменила не один наряд за это время и повторяла, что она очень счастлива.

Свадьба Ани Лорак и Мурата, фото: facebook.com

В 2011 году у них родилась дочь София. Тогда были предположения, что девочку назвали в честь легендарной певицы Софии Ротару.

Выписка из роддома, фото: пресс-служба певицы

Карьера Ани Лорак после декретного отпуска пошла вверх: постоянные гастроли, концерты, съемки. Чтобы Мурат не скучал, Каролина помогла ему открыть ресторанный бизнес. В Киеве у него до сих пор успешно работает несколько заведений: рестораны и караоке-бар.

Но их союз не оказался идеальным - супруги все реже появлялись вместе, а после появились слухи о том, что Мурат изменяет жене.

Мурат и Каролина, фото: instagram.com

Именно Ани Лорак стала инициатором развода. Позже она дала интервью изданию Дни.ру, где рассказала, что забыть измену не в ее силах. "Я не смогу простить предательства, – уверяет артистка. – Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть". При этом женщин всей земли певица просит быть терпеливыми, милосердными, уметь уступать. "Ведь вы – настоящие дивы любви", – говорит Лорак.

В январе были в Майами по отдельности

Лорак и Лазарев в Майами, фото: instagram.com

В начале января артистка рассказала в социальных сетях своим поклонникам, что отправилась в отпуск в США, опубликовав снимок, на котором позирует вместе со своим другом, российским певцом Сергеем Лазаревым. Позже она сообщила, что рядом с ней еще и артист Филипп Киркоров.

В это же время, Мурат Налчаджиоглу, уже бывший муж певицы - улетел вслед за ней в Майами. Примечательно, что вместе с ним купалась и загорала их дочь София.

Мурат Налчаджиоглу с дочкой, фото: instagram.com

Как мы уже писали, 9 февраля у Лорак начнется вторая часть гастрольного тура, в котором нет ни одного города Украины.

Афиша концертов Лорак до мая 2019 года

Отметим, что 7-летняя София с мамой живет в Москве. Девочка учится в первом классе в Павловской гимназии. Школа нацелена на расширенное изучение гуманитарных дисциплин и иностранных языков.