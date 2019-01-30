Сегодня утром появилась новость о том, что медийщик Валид Арфуш развелся с дизайнером Лидой Петровой. Пара вместе прожила 18 лет. У них трое детей: сын Адам, дочки Эмили и Хлое-Адель.

Поводом для таких слухов стал пост самой Лиды в фотоблоге Instagram, в котором она сообщила, что они с мужем больше не вместе. Якобы 30 января они развелись. Через некоторое время это сообщение исчезло.

"Страна" дозвонилась Валиду Арфушу, чтобы разобраться в этом щепетильном вопросе.

"На самом деле никакого развода нет. Не дождетесь! В каждой семье бывают разные истории. И хорошие, и плохие. Да, мы поссорились. Но это было в воскресенье вечером, а сегодня - среда. Лида была в плохом настроении и имела неосторожность написать этот пост, который молнией растиражировали, не разобравшись в ситуации. Вы ж понимаете, сайтам нужен эксклюзив и топ-новости. Я сейчас говорю конкретно о "ДжетСеттере", они первоисточник. Я писал им, но им реально пофиг - нужны рейтинги. А у нас все хорошо. О разводе даже и разговоров не было", - рассказал "Стране" Валид Арфуш, глава Euronews в странах СНГ.

Напомним, что в 2015 году Арфуш и Петрова поженились после 15 лет совместной жизни и рождения двух детей. Ведущей вечера тогда была Ксения Собчак. В 2017 году супруги устроили торжество на острове Бали.