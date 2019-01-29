Вчера стало известно, что 47-летний Виталий Кличко, мэр Киева прямиком из швейцарского Давоса отправился на обследование в австрийскую клинику. "Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию. У него обострение последствий старой травмы спины. Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - сказала журналистам Оксана Зиновьева, пресс-секретарь чиновника.

"Страна" обеспокоена состоянием мэра, который пропустил сегодня форум, где Порошенко объявил, что идет в президенты. В социальных сетях были предположения, что Кличко просто ищет повод, чтоб не выступать на этом форуме. Однако отметим, что мэр нашел выход из ситуации и записал по "Скайпу" пару слов из больничной палаты.

Кличко включился по "Скайпу" на форум БПП, фото: "Страна"

В тоже время, "Страна" нашла больницу, из которой вещал Кличко и узнала у лечащего врача, как чувствует себя Виталий Владимирович.

Районная больница Санкт-Иоганн-ин-Тироль, фото: khsj.at

Как оказалось, Кличко сейчас находится в больнице города Санкт-Иоганн-ин-Тироль (Австрия). Это единственное медицинское учреждение в коммуне, население которой составляет около 8000 жителей.

"Стране" удалось дозвониться в больницу и поговорить с доктором Робертом Зиорпаесом (Dr. Robert Siorpaes), лечащим врачом Виталия Кличко. Отметим, что, если верить медицинским сайтам Австрии, господин Зиорпас считается одним из ведущих ортопедов-травматологов региона.

Роберт Зиорпаес, фото: prothesen-siorpaes.at

"Если честно, то я не могу разглашать подробности состояния здоровья моего пациента, а тем более не имею права называть диагноз. Но так как вы очень вежливо поинтересовались и действительно взволнованы, я вас уверяю с вашим мэром все в порядке. Он чувствует себя хорошо", - поведал Роберт Зиорпаес в эксклюзивном комментарии "Стране".

Комментируя состояние своего пациента, он отметил, что для успешного выздоровления мэру Киева необходим покой.

"Ему нужно избегать больших нагрузок, и тогда он быстро пойдет на поправку. Сейчас Виталий должен беспокоиться о том, чтобы как можно меньше беспокоиться. В таких ситуациях самая главная задача пациента - не нервничать, избегать хлопот. И он скоро будет в полном порядке”, - отметил доктор.

Также лечащий врач Виталия Кличко признался, что украинский чиновник пробудет в больнице еще несколько дней и затем его выпишут.

Как нам стало известно, мэр Киева занимает в больнице одноместную палату.

Кстати, пресс-секретарь не сообщила о дате возвращения мэра к своим обязанностям городского главы. При этом добавила, что в связи с происшедшим, столичный голова отложил рабочий визит в Осло.