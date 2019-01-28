57-летний российский продюсер Александр Цекало собрался жениться в четвертый раз. По предварительной информации, свадьба состоится в марте. Его избранницей стала голливудская актриса Дарина Эрвин. Именно с ней шоумена видели в одном из итальянских ресторанов Москвы (Россия), а позже - в Риме (Италия) во время новогодних каникул.

Дарина и Александр в Риме, фото: starhit.ru

Изначально все новости пестрили заголовками о том, что у Цекало появилась любовница и он изменяет своей 34-летней супруге Виктории (сестра певицы Веры Брежневой). Но чуть позже сам Александр признался, что уже неженат: "Я официально разведен и свободен. Поэтому слово "любовница" неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь - это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер".

Дарина Эрвин, фото: insta-stalker.com

Как выяснилось, подружка шоумена родилась 1981 году. Получается, что у них с Цекало разница в 20 лет. Дарина Эрвин - это творческий псевдоним. Какая фамилия у нее была раньше - не известно. После окончания школы работала моделью в Южной Корее и ряде других стран.

Ее можно было увидеть в одной из серий "Идеального убийства". Эрвин также появилась в романтической комедии "Кое-что на день рождения" с Шэрон Стоун в главной роли. Некоторое время девушка работала в Theater 68, одном из театров Лос-Анджелеса, пока он не закрылся.

Фотограф Филипп Калмбач, который делал для девушки съемку, рассказал журналу StarHit, что она давно живет в Лос-Анджелесе: "Я делал для Дарины портфолио в 2017-м. Знаю, что ее папа кореец, а мама русская. У нее также есть близкие родственники в Казахстане. Дарину в Корее считают очень красивой. Популярный в стране портал с удовольствием публиковал ее фото. Фамилию Эрвин она взяла, уже став взрослой. Какая фамилия у нее была раньше - не знаю".

Дарина Эрвин, фото: insta-stalker.com

Фильмография Дарины Эрвин:

2014 - Это все ты (It's All You) (короткометражный) - Регги (Reggie)

2014 - Идеальное убийство (The Perfect Murder) - Марго (Margot)

2016 - Банан в папайю (Banana to Papaya) (короткометражный) - Дарина (Darina)

2016 - Film Lab Presents - эпизод

2017 - Кое-что на день рождения (Little Something for your Birthday, A) - эпизод

Дарина Эрвин, фото: facebook.com

Поговаривают, что теперь уже бывшая жена Цекало Виктория Галушка переедет с детьми жить в Химки, где сейчас идет строительство. Сам же Александр останется в своем роскошном особняке на Рублево-Успенском шоссе. Дом продюсера огромен: в нем расположены десять спален, большая кухня, бассейн, сауна, детская зона и собственная резервная электростанция. Предположительно, именно там он будет жить с Дариной.

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