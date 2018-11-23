Михаил Фрадкин

В США живет не только родная сестра экс-премьера Арсения Яценюка. В Америку давным-давно уехала и Наталья Коболева, мать главы НАК "Нафтогаз Украины". Широкая общественность узнала об этом, после того как 40-летний Андрей Коболев заявил о переводе в США своей многомиллионной премии.

А "Страна", тем временем, нашла американский особняк, в котором Наталья Коболева живет.

С чего все началось?

В конце мая этого года правление госкомпании приняло решение выплатить премии сотрудникам, которые прямо или косвенно были причастны к победе "Нафтогаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.

Утвержденный размер бонусов составил 1% от суммы выигрыша, это общепринятая практика (в данном случае – $4,56 млрд). Таким образом, правлению выплатили $45,6 млн долларов.

В списке - 41 человек, имена которых в "Нафтогазе" назвать отказались. Однако СМИ сообщали, что по данным нескольких источников, Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" получил 207 млн грн ($7,9 млн). Все, полученные на счет в "Ощадбанке" гривны Коболев решил потратить на покупку долларов США, указав причиной помощь семье. В Америку он отправил около $800 000.

Вскоре он подтвердил, что действительно перенаправил премию маме в Америку.

"Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд гривен против меня, то что случится с моим имущество здесь?" – описал свой мотив Коболев.

Наталья Коболева живет в пригороде Вашингтона

Наталья Коболева, фото: facebook.com

Как стало известно "Стране", мать чиновника живет в северо-западном пригороде столицы США города Вашингтон под названием Северная Бетезда.

Согласно выписке из реестра недвижимости США, г-жа Коболева с 2004 года является совладельцем дома в городке вместе с Леонардом Берестовым. Он был гражданским мужем Коболевой. Мужчина работал в американской строительной компании Bechtel Corporation, которая занималась инжениринговыми проектами в атомной энергетике, нефе-газоперерабатывающей отрасли.

Согласно данным американских сайтов, Леонард Берестов умер в ноябре 2017 года.

Дом матери Коболева в Мэриленде, фото: google.maps/redfin.com

Двухэтажный дом построен в 1998 году. Площадь особняка, согласно данных реестра, 1940 квадратных футов (Square Foot - англ) или 180 квадратных метров. Куплен он был в октябре 2004-го года за $631 250.

Мы нашли на сайте по продаже американской недвижимости данные об этом доме, сопоставив площадь, год постройки, дату последней продажи. Приблизительная нынешняя цена дома Натальи Коболевой составляет $700 тысяч долларов.

Также на на одном из американских поисковиков по адресу дома 6403 VISTA CREEK LN NORTH BETHESDA MD 20852­4186 мы нашли интересную информацию. За этим адресом был закреплен именно Андрей Коболев — нынешний руководитель "Нафтогаза".

Естественно, Наталья Коболева имеет аккаунт в социальной сети Facebook, но вопросы о доме в США под Вашингтоном и о том, имеет ли к содержанию этого дома Андрей Коболев - остались без ответа.

Что в Украине?

В госреестре имущественных прав на недвижимое имущество в Украине на имя Андрея Коболева не зарегистрировано ни одного объекта недвижимости: ни квартиры, ни дома, ни земельного участка. Странно, как для главы "Нафтогаза", зарплата которого, например за 2016 год, согласно декларации, составляет 19 миллионов гривен, не иметь в собственности недвижимого имущества.

Ни на отца ни на его мать Наталью в Украине тоже не зарегистрировано недвижимого имущества. Только Зоряна Коболева, бывшая жена, с которой он развелся в конце пошлого года, владеет домом в селе Чайки, что под Киевом, площадью 275 квадратных метров.

Дом Зоряны Коболевой в Чайках, фото: Михаил Фрадкин, "Страна"

Мы решили узнать у Зоряны, с которой Коболев прожил 14 лет, что она знает про активы семьи в США, а также почему такие крупные суммы в валюте он переводит своей матери.

Но Коболевой дома не оказалось, а вот жители соседнего дома рассказали, что регулярно видят Андрея и Зоряну вместе и даже не в курсе, что они официально разведены.

Зоряна Коболева, фото: odnoklassniki.ru

Дом в Вышгороде

Как пояснили нам в Наблюдательном совете НАК "Нафтогаз", компания теперь является юридическим лицом частного права, 100% акций которой принадлежат государству. В соответствии со статьей 45 Закона Украины "О принципах предотвращения коррупции" сотрудники компании могут не подавать электронные декларации своих активов.

Именно из-за элитного недекларированного дома Коболева в Вышгородском районе (Киевская область) в коттеджном городке Goodlife Park когда-то разразился скандал. Позже, Коболев все же указал аренду дома, площадью 287 квадратных метров.

Дом в коттеджном городке Goodlife Park, фото: goodlifepark

Мы отправились в коттеджный городок Goodlife Park узнать, арендует ли до сих пор там жилье чиновник. Алексей Колядин, управляющий директор рассказал, что тут живут заместители министров, крупные бизнесмены, но все соблюдают приватность.

Двухэтажные дома в современном шведском и голландском стиле площадью от 220 до 450 квадратных метров стоят порядка от €500 000 до миллиона. Есть и парковка катеров и вертолетная площадка. Дом около 290 квадратных метров, как было указано в декларации Коболева, стоит порядка €700 000.

Спрашиваем у управляющего директора, живет ли здесь Андрей Коболев. Господин Колядин отвечает уклончиво: владельцы домов просят не называть их фамилий, но никто из тех, кто здесь купил коттедж или арендует - за 4 года, что существует Goodlife Park, не продал свое имущество.

Как писала уже "Страна", Коболев живет на широкую ногу и любит есть крабов в модном ресторане "Аляска" (Alaska).