В Кабинете министров перемены. Премьер Владимир Гройсман решил добавить представительниц прекрасного пола себе в подчинение.

Так, он предложил парламенту утвердить Оксану Маркарову в должности министра финансов (сейчас исполняет обязанности), а также назначить Ирину Фриз, нардепа от БПП, на должность министра по делам ветеранов. Естественно, потребуется и создать Министерство ветеранов, которым бы последняя руководила. Если кому-то фамилия Фриз ничего не говорит – уточним, что Ирина - многолетний пресс-секретарь Петра Порошенко, тогда еще не президента.

Сегодня же обе кандидатуры были утверждены Радой.

"Страна" решила собрать все, что известно о дамах, которых пополнили состав правительства.

Ирина Фриз: путь от продавца до министра через пресс-службу

Фриз и Порошенко, фото: facebook.com

Ирине Фриз 44 года, она родилась в Евпатории (Крым). Там же начала работать продавцом, а затем директором антикварного магазина, а позже искусствоведом. В конце 2001 года девушка перебралась в Киев, где работала специалистом по связям с общественностью.

Через пару лет проживания в столице она на общественных началах стала помощником Петра Порошенко, тогда еще народного депутата Украины, и проработала на этом посту почти два года – до марта 2005 года. Позже работала секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С мая 2008 по январь 2013 года Ирина была ведущим специалистом аппарата совета Нацбанка.

В ходе президентских выборов 2014 года она возглавляла информационный департамент избирательного штаба Петра Порошенко. Потом руководила Главным управлением общественных коммуникаций и информации Администрации Президента. Вскоре ее повысили до шефа Главного департамента информационной политики Администрации Президента. И уже в 2014 Фриз была избрана народным депутатом Украины по спискам Блока Петра Порошенко.

Кстати, в 2014 году заняла 28 позицию рейтинга "100 самых влиятельных женщин Украины" журнала "Фокус".

Ирина Фриз, фото: facebook.com

Ирина замужем за Анатолием Барониным. Именно он был помощником Петра Порошенко в V созыве. В декларации о доходах госпожи Фриз за 2017 год указано, что в семье воспитывается два сына - Марк и Эрик.

Баронин является основателем аналитической кампании "Da Vinci Ag". Также позиционирует себя, как политический аналитик, его часто можно увидеть в эфирах телеканалов.

В последнее время Баронин также на общественных началах консультировал и помогал депутату Геннадию Бобову из "Видродження".

За прошлый год Ирина Фриз задекларировала 242 051 грн зарплаты, которую она получила в парламенте. В ее собственности есть автомобиль AUDI A5 (2015 года выпуска), а на мужа записан седан KIA Magentis 2007-го года.

Что касается недвижимости, то Баронин владеет 50% квартиры в Киеве, метражом 53,5 кв.м. Также у семьи есть квартира в Чайках (Киево-Святошинский район), площадью 97,9 кв.м, но собственником ее по документам является Нацбанк, скорее всего речь идет об ипотеке.

Сбережения у Фриз и Баронина практически все наличными: $183 000, 50 000 гривен на двоих.

Маркарова - магистр в области финансов

Владимир Гройсман и Оксана Маркарова, фото: facebook.com

42-летняя Оксана Маркарова, кандидат в главы министерства финансов сейчас является исполняющим обязанности министра. Она была назначена Гройсманом и.о. после того, как ушел в отставку Александр Данилюк.

Маркарова родом из Ровно. Училась в Киево-Могилянской Академии, где получила степень магистра экологических наук, а затем - в Индианском университете в Блумингтоне (США). Там она получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.

Оксану Маркарову связывают с Натальей Яресько, бывшего министра финансов Украины. Дело в том, что в 2015 году Яресько забрала Оксану в свою команду и даже сделала ее замминистра финансов. После ухода Яресько с должности, Макарова осталась на этой должности. Кроме того, она была назначена правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций и членом наблюдательных советов ряда украинских госбанков, включая "ПриватБанк", "Ощадбанк".

Оксана Маркарова, фото: facebook.com

Оксана замужем за бизнесменом и банкиром Даниилом Волынцем. В декаларации Маркаровой за 2017 год указано, что в семье четверо детей - сын Данил, и три дочки: Мария, Анна и Лидия.

Согласно финансовой отчетности за прошлый год, Маркарова владеет двумя квартирами в Киеве, площадью 55,6 кв.м и 95,6 кв.м. У мужа также есть апартаменты в столице - 194 кв.м и во Львове - 98,6 кв.м.

Даниил и Оксана с детьми, фото: facebook.com

Также в ее декларации указано офисное помещение 189,3 кв. м, взятое в аренду под Музей прессы.

В собственности супруга замминистра находятся еще ряд земельных участков, гаражи, два дома в Ворзеле (Киевская область) площадью 218,8 кв. м и 2,131 тыс. кв. м.

Данил Волынец с сыном, фото: facebook.com

Оксана владеет племенной лошадью, которую получила в собственность в 2004 году. Также указано, что у нее есть кольцо Tiffany & Co. и швейцарские часы Patek Philippe.

Семья Маркаровой владеет автомобилями Mercedes CL500 и Toyota Highlander (2015 год выпуска, приобретенный в том же году).

На банковских счетах находится около 2 млн гривен (1,823 млн гривен в "Аккродбанке" и 163 000 гривен в "Ощадбанке").

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