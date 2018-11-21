Вчера, 20 ноября в столичном Pochayna Event Hall состоялся ежегодный бал, который устраивает журнал Viva! В этому году звездному глянцу исполнилось 14 лет.

На вечеринку пришло множество знаменитостей, но главной сенсацией вечера стало появление на мероприятии вице-премьер-министра Павла Розенко со спутницей. Оказалось, что 48-летний политик встречается с 28-летней Еленой-Кристиной Лебедь, телеведущей "Нового канала". Именно она снимает шоу-провокации, разыскивает аферистов и разоблачает их.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко, фото: lime.apostrophe.ua

Журналисты сразу же окружили пару, чтоб узнать подробности их отношений. Как оказалось, познакомились они в социальной сети. Отметим, что и Павел, и Кристина очень активные пользователи "Фейсбука".

"Познакомил нас Facebook. А именно воздушные шарики – я выставила пост про воздушные шарики и красивую фотку и министр прокомментировал. Я ему сразу написала "а вы настоящий?", потому что господин министр был феноменальным. Я обычно "морожусь", но тут был такой поток юмора, непосредственности, напора, что у меня ФБ воспламенился. И я подумала – надо что-то делать", - призналась телеведущая журналистам ТСН.

Елена-Кристина Лебедь, фото: facebook.com

По словам девушки, пара встречается меньше года: "Меня от первого свидания до сих пор "трясет". И от господина министра, и от первого свидания. У нас постоянно много всего волшебного, неоднозначного, много магии, непонятных совпадений, случаев".

"Встречи в совершенно неожиданных местах, совершенно неожиданных ситуациях", - добавляет чиновник.

Телеведущая призналась, что коллеги не осудили ее выбор, а только поддержали шутками: "вот это ты в шоколаде, малая".

Елена-Кристина Лебедь, фото: facebook.com

Как рассказали "Стране" источники приближенные к Елене-Кристине, история с "Фейсбуком" действительно очень похожа на правду, но на самом деле Лебедь и Розенко встречались и до этого несколько раз просто на улице. В частности, однажды на Подоле, политик помог телеведущей, когда у нее заглохла машина.

"Она очень любит водить машину. Практически все время либо за рулем, либо на работе. Она никогда ничего не снимала в Верховно Раде и это вряд ли связь оттуда. Вообще не понимаю откуда он взялся у нее на горизонте, учитывая что она трудоголик и житель монтажки! Там явно какой-то безумный сценарий типа случайная встреча в отделе ковров в "Эпицентре", - говорит коллега Лебедь.

При росте 170 сантиметров, девушка весит 45 килограммов. Ее часто критикуют за чрезмерную худобу. Отметим, что ее новый бойфренд Павел Розенко значительно похудел за последнее время - скинул около 30 кг.

Напомним, что до недавнего времени Павел Розенко был женат. У него есть двое детей: двойняшки - сын Ярослав и дочь Анастасия, которые учатся в вузах Киева.

Как писала уже "Страна", родная сестра Арсения Яценюка живет в Санта-Барбаре (США) и занимается недвижимостью.