Оказывается нешуточные страсти бурлят не только в истории с бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко, который прислал тортик в виде члена для ее нового парня. На днях российские папарацци сделали эксклюзивное видео, на котором 57-летний продюсер Александр Цекало целуется с любовницей.

В распоряжении журнала StarHit оказались кадры, которые были сделаны в одном из итальянских ресторанов Москвы. В заведение Цекало пришел не сам. Его сопровождала знойная брюнетка. Они обнимались и целовались, не скрываясь от посетителей.

Александр Цекало со спутницей, фото: starhit.ru

Пара покинула ресторан около часа ночи. Однако журналистам пока неизвестно, кто эта таинственная незнакомка.

Поцелуй Цекало с любовницей, фото: starhit.ru

Напомним, что шоумен Александр Цекало женат на сестре певицы Веры Брежневой. С нынешней супругой Викторией Галушкой (девичья фамилия) он познакомился в Киеве больше десяти лет назад. Разница в возрасте у них - 23 года. Пара воспитывает двоих детей: дочь Александру и сына Михаила.

Цекало поймали на измене жене, видео: starhit.ru

Цекало до брака с Викторией был женат дважды. Развод с первой супругой Аленой Шиферман у него прошел тихо, а вот расставание с Лолитой Милявской в начале 2000-х активно обсуждала вся страна.

Сейчас же продюсер практически в каждом интервью подчеркивает, насколько он счастлив в отношениях с Викой. Супруги часто путешествуют вместе и появляются на светских мероприятиях.

Виктория и Александр, фото: facebook.com

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