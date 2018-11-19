29-летняя американская актриса Хейден Панеттьери не сходит со страниц западных таблоидов. Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко недавно попала в скандальную ситуацию: голливудский таблоид TMZ опубликовал эксклюзивный материал, ссылаясь на свои источники, в котором утверждается, что Хейден вместе со своим новым бойфрендом актером Брайаном Хикерсоном фигурирует в отчете полиции. Якобы Брайан подрался со своим отцом в доме, где находилась выпившая Хейден.

Именно после этой ситуации инсайдеры заговорили, что родители Панеттьери разочаровались в выборе дочери. По их мнению, в отношениях с Брайаном она стала вести себя легкомысленно, посещая различные вечеринки и употребляя алкоголь.

Друзья, приближенные к матери 3-хлетней Кайи-Евдокии (дочь Панеттьери и Кличко), рассказывали американскому таблоиду Life & Style о том, что очень обеспокоены ночными загулами Хейден.

Ведь после того, как Кличко-младший забрал дочку, его бывшая предоставлена сама себе и может вести разгульный образ жизни.

Брайан и Хейден в аєропорту Лос-Анджелеса, фото: justjared.com

И вот впервые 28-летний Брайан Хикерсон, новый партнер Хейден, прокомментировал их отношения и внес ясность. Эксклюзивно порталу Access Hollywood он рассказал, что у Панеттьери все прекрасно.

"Просто хочу объяснить, что ни у родственников, ни у друзей нет повода переживать за Хейден. И они не переживают. Она счастлива и здорова, так же как и наши отношения. Уважайте нашу личную жизнь и хорошего вам дня", - ответил журналистам Хикерсон.

Но, похоже, 42-летний украинский боксер Владимир Кличко, с которым Хейден в общей сложности пробыла в отношениях около 10 лет, так не считает.

Хейден и Владимир, фото: jetsetter.ua

В фотоблоге Instagram его племянника Егора-Даниэля Кличко (старший сын мэра Кличко) появилось фото Брайана Хикерсона с тортом в виде фаллоса, который ему прислал якобы сам Владимир.

К подписи под фото Хикерсон уточнил: "На день рождения моей девушки (Хейден Панеттьери - Прим.Ред.), ее бывший решил вспомнить о ней и прислал мне торт в виде члена. Я был польщен. Однако я вместе с анонимом пришли к обоюдному согласию и назначили дату для боя. Аарон Соркин (известный в США сценарист - Прим.Ред.) уже начал работу над моим некрологом".

Отметим, что бывших парней у Хейден достаточно, но то, что речь идет о Кличко подтвердил его племянник своей текстовкой. "Ну что, дядя Влад (так в семье называют Владимира - Прим. Ред.) мог бы быть фантастическим кондитером".

Сам Кличко-младший до сих пор не давал никаких комментариев по поводу своей личной жизни, после расставания с Хейден. И вообще, он не любит распространяться на темы взаимоотношений.