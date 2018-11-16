44-летний Арсений Яценюк, лидер "Народного фронта" все чаще и чаще стал встречаться на бигбордах столицы. Как писала уже "Страна", один из щитов со слоганом "Украинский язык, кино, песня" подозрительно похож на "Армия, язык, вера" президента Порошенко. Экс-премьер-министр напоминает о себе, тем самым дает очередной повод покопаться в его частной жизни.

Ранее нам стало известно, что Терезия Яценюк, супруга политика - работает психологом в отделении реабилитации Государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами (в просторечье ДУСя).

Однако мало кому известно, что старшая сестра Яценюка - 51-летняя Алина Стил давным-давно (более 20 лет) живет в США. Как указано на ее странице в социальной сети Facebook, женщина проживает в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и уже два года работает в агентстве недвижимости Keller Williams Realty, Inc.

Арсений и Алина, фото: facebook.com

Алина Яценюк в Черновцах ходила в школу №9. Высшее образование получила на факультете иностранной филологии в Черновицком государственном университете. Отлично владеет английским языком.

В 1999 году, Алина Яценюк переехала в Америку. Вскоре, она вышла замуж за Джона Стила. У пары есть совместный сын Джеймс.

Однако, брак для Алины с американцем не первый, а третий. До этого она была уже дважды замужем и у нее есть дочь Ульяна Билоскурская, которая переехала с мамой в штаты.

Джон Стил и Алина Яценюк, фото: facebook.com

Раньше Алина Яценюк активно участвовала в работе отделения "Церкви сайентологии" в городе Санта-Барбара и, как ранее писали СМИ, получила там высокий уровень одитинга (определяющий место в сайентологической иерархической структуре) – 4-й (ОТ-4).

Однако сейчас Алина занимается продажей недвижимости, как и ее супруг, который давно работает в этой сфере.

Алина Стил с родителями Марией и Петром, фото: facebook.com

Судя по фотографиям в социальной сети, Алина очень часто путешествует со своим супругом. Время от времени к ним приезжают родители из Украины и брат Арсений.

Алина Стил с семьей, фото: facebook.com

Как писала уже "Страна", нардеп Алена Кошелева ждет ребенка от нардепа Давида Макарьяна.