Политики очень активно вживаются в роль блогеров. Пишут и снимают видео не только на темы насущные, но и приоткрывают шторку своей частной жизни.

Народные депутаты Михаил Поплавский и Олег Ляшко показали своим подписчикам, как они хозяйничают дома. А точнее - оба разгуливают по своим кухням: Поплавский в халате, а Ляшко, как из рекламы десерта "Бонжур" - в фартуке на голое тело.

Вечно молодой народный депутат группы "Воля народа" и поющий ректор Михаил Поплавский около двух лет назад активизировался в социальных сетях. Он ведет свои странички на Facebook, Twitter и заполняет фотоблог Instagram свежими и не особо новыми фото.

И вот буквально на днях 68-летний МихМих (так его называют студенты) поделился видеороликом со своей кухни, где в халате готовит овощной салат, рассказывает о своей новой диете и тут же продает билеты на свое шоу "Я у тебя один".

"Поставил себе цель похудеть на 10 кг для шоу "Я у тебя один". Работаю с диетологом из Швейцарии. Сел на специальную диету: пью сыворотку, ем больше овощей и фруктов. Но я сладкоежка, поэтому иду на хитрости. После овощного салатика выпиваю чашечку зеленого чая с ложкой меда. А к чаю - вафельки. Диетические, конечно! Все ради шоу. Билеты - в шапке профиля", - написал народный депутат.

Поплавский сел на диету. Он решил сбросить 10 кг from Страна.ua on Vimeo.

Михаил Поплавский рекомендует для эффективного похудения добавлять в пищу оливковое масло первого отжима, кофе заменить зеленым чаем и говорит, что сидеть на диете "это жесть!", но согласился на это ради зрителей и своей сексуальности.

А вот лидер радикалов Олег Ляшко не худеет. Он на своей кухне готовит весьма калорийное блюдо: жарит мясо с грибами.

Ляшко на кухне, фото: facebook.com

Видео, где Олег Валерьевич в фартуке на голое тело и шлепанцах, появилось у него на странице в социальной сети Facebook. "С детства люблю готовить", - написал он.

Естественно, что подписчики политика откликнулись на новый пост множеством комментариев. "Как из рекламы печенья "Бонжур", "это наш будущий президент", "газда!", "Ооо, Ляшко в юбке, что-то новое", "Норм!!!! Мужик! Уважуха", - пишут под видео пользователи соцсети.

Напомним, что Олег Ляшко неоднократно выкладывал видео и своего пения в караоке доме на диване. "Страна" даже составила хит-парад песен в исполнении лидера Радикальной партии.