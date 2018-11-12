Петр Порошенко, президент Украины, снова расстраивает своим внешним видом. Да еще где? В Париже!

На сей раз он приехал в сильно мятых брюках на одно из мероприятий в рамках визита во Францию. Порошенко вместе с супругой Мариной были одеты в одной цветовой гамме. Но если вещи на первой леди сидели хорошо и по фигуре, то с брюками Петра Алексеевича творился сущий кошмар.

И это снова стало поводом для обсуждений "мятого" имиджа президента.

"Страна" уже писала о том, что время от времени Порошенко появляется на мероприятиях в, мягко говоря, не совсем опрятном виде. Чаше всего это касается складок на его одежде. Как оказалось, примятые вещи - это вечная проблема президента. На официальных визитах он частенько появляется в неглаженной одежде.

Вот, к примеру, снимок от 11 ноября. Порошенко проводит переговоры с Эммануэлем Макроном, президентом Франции и Ангелой Меркель, канцлером ФРГ в рамках встречи в Париже. На нем мятые брюки и пиджак.

По центру: Меркель, Макрон и Порошенко, фото: president.gov.ua

28 октября во время визита в Республику Беларусь удивили длинные носки, а может даже гольфы Порошенко. Выглядит это, мягко говоря, очень странно.

Порошенко и Лукашенко, фото: president.gov.ua

Сильно мятый костюм был на Петре Порошенко и 2 июня во время рабочей поездки в Испанию. При всем при этом, Марина Порошенко всегда одета с иголочки.

Марина и Петр Порошенко в Мадриде, фото: president.gov.ua

Наталья Адаменко, президент Etiquette School, эксперт по этикету и дипломатическому протоколу разъясняла ранее "Стране", что вопросы о появлении президента в мятых костюмах в очередной раз ставят ее в неловкое положение. "Спрашивать, почему Порошенко в таком виде нужно у его жены и протокольной службы. Лучшим оправданием тому, что мы видим, может служить его безумная занятость. Но, поверьте мне, служба протокола несет ответственность за то, чтобы при сумасшедшей занятости у президента была сменная одежда и висело, как минимум, пять выглаженных костюмов на борту его самолета. У нашего с вами президента плохо работает протокольная служба", - сказала Адаменко.

А еще пользователей социальных сетей время от времени волнует вопрос содержимого президентских карманов. Так как на снимках у Порошенко "торчит справа пиджак". Как вот в Брюсселе на саммите Украина-ЕС.

Порошенко в Брюсселе, фото: president.gov.ua

К существующим версиям о том, что это: павербанк (powerbank - универсальное зарядное устройство), корсет для похудения, кошелек или смартфон добавились предположения, что во внутреннем кармане - вино Кагор, квадратная бутылка виски Jack Daniel's, подарочная бутылка коньяка в виде сабли или сладости Roshen.

Есть и те, кто утверждает, что в кармане у Порошенко лежит помпа, которая следит за уровнем глюкозы. Это прибор для непрерывной инсулинотерапии. Такая версия возникла, скорее всего, из-за того, что, по слухам, у президента сахарный диабет.

Как писала уже "Страна", Валерия Гонтарева обживается в Великобритании.