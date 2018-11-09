54-летняя Валерия Гонтарева, бывшая руководительница Национального банка Украины, с 1 октября проживает в Великобритании. Вместе с сыном она арендует двухкомнатную квартиру и работает консультантом. О своих английских буднях Гонтарева рассказала в интервью журналу "Новое время".

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, фото: magazine.nv.ua

Как оказалось, Валерия Алексеевна продолжает наведываться в Украину, где у нее новый бизнес — медицинский стартап Медикит. В один из приездов она и рассказала журналистам о своих английских буднях.

Работает там в Институте международных отношений Лондонской школы экономики (London School of Economics (LSE). Консультирует центробанки по вопросам монетарной и валютной политики.

По ее словам, вместе с сыном она арендует апартаменты: "И как же мне было смешно, когда совершенно безумный Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ) рассказывал по телевидению в тот день, когда мы снимали квартиру с моим сыном, что якобы Гонтарева купила в Лондоне дом за 23 млн фунтов. Этих безумцев кто‑то еще показывает, а я в этот момент подписываю договор аренды маленькой двухкомнатной квартиры".

По информации "Страны", речь идет о младшем сыне Никите, который в прошлом году закончил Британскую международную школу (British International School) в Киеве и, как мы и прогнозировали, поступил в один из вузов за границей. Напомним, что Валерия Гонтарева платила за среднее образование сына $24 тыс. в год.

В Лондоне также учатся дочки президента Порошенко, с которым Гонтарева находится в дружеских отношениях.

Младший сын чиновницы - Никита Гонтарев, фото: hubs.ua/facebook.com

"Я в Лондоне за свою тридцатилетнюю карьеру была, наверное, раз сто. Но одно дело, когда вы приезжаете туда в командировку или с семьей погулять, и совсем другое — когда приезжаете работать. В Лондоне колоссальная бюрократия. Например, процесс снятия квартиры вроде бы автоматизирован. Брокера ты видишь вживую, но документы в основном подписываешь по интернету. Однако количество документов, проверок и прочего — это больше, чем вы себе можете представить", - сетует экс-глава НБУ.

Судя по свежим фото, Гонтарева продолжает находится в отличной физической форме, ведь ее появление в этом году на красной дорожке Одесского международного кинофестиваля - произвело немалый фурор.

Валерия Гонтарева в мае 2017 (слева) и в июле 2018, фото: facebook.com

"Страна" писала где и как похудела Гонтарева. В феврале 2018 года она внесла изменения в свою декларацию. На официальном сайте НАПК (Национального агентства по предупреждению коррупции) Гонтарева разместила документ, в котором указала, что потратила 372 тыс. 546 гривен на курс лечения в Индии. А конкретнее, в Hospital Kalari Kovilakom.

Это аюрведическая клиника №1 во всем мире. Аутентичная, эффективная и высокопрофессиональная аюрведа (традиционная система индийской медицины). Их слоган: "Строго, дорого и безупречно!"

Действительно, цены здесь отнюдь не из дешевых и зависят от выбранного номера (а всего их тут 20). Самая дешевая двухнедельная программа в обычной одноместной палате будет стоить как минимум €6057.

В интервью Гонтарева подтвердила нашу информацию: "Я мечтала все время, что как только уволюсь, уеду на панчакарму в Индию. Это такая аюрведическая практика. Она длится 21 день и предусмотрена для сбалансирования организма и ментального здоровья. Я всем очень рекомендую. Это супер. В Европе есть, по‑моему, несколько клиник, которые делают программы по детоксу. Уже в Украине есть два детоксовых санатория. Но это теперь все для меня такой гламурненький детокс, а в Индии — такая серьезная аюрведа. Я теперь уже апологет панчакармы, прошла два курса".

Кстати, пока Гонтарева обживается в Лондоне, ее супруг Олег, а также старший сын Антон с семьей остаются в Украине.

Антон Гонтарев с сыном Дэвидом, фото: vk.com

Сын экс-главы НБУ зарабатывает на аренде недвижимости и владеет двумя квартирами в Киеве. Живет он с семьей на широкую ногу. По крайней мере об этом свидетельствуют фото из социальных сетей. Антон и Лера (Валерия Томашевская) очень часто путешествуют. Чаще всего для отпуска они выбирают экзотические направления. Невестка Гонтаревой успела побывать в Африке и Индонезии, в Альпах, Испании и в США.