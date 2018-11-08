Старший сын Виктора Ющенко отпраздновал свой день рождения в теплых краях. Андрей Ющенко отметил 33-летие на берегу океана. По крайней мере именно так утверждает в своем фотоблоге его жена Елена. Там же она показывает снимки сюрприза, который устроила для супруга.

Елена выложила для Андрея праздничную композицию из лепестков цветов, фото: instagram.com

"А вы любили так, чтобы не думать о себе совсем? Хорошо вам будет от любви либо плохо... Любили вопреки всему, даже здравому рассудку? Вопреки родным, статусам, мнению других? Или думаете настоящая любовь бывает только в романах и сказках?", - написала она.

Судя по фото, пара отправилась в отпуск, где и отпраздновала день рождения Андрея.

Елена Ющенко, фото: instagram.com

Кстати, 35-летний юбилей Елены Безуглой (девичья фамилия) отмечали в Украине. Экс-президент Украины Виктор Ющенко со своей женой Екатериной подарил на день рождения своей невестке Елене серебряные серьги и вазон с кактусами.

Как писала уже "Страна", Елена хотя и родом из Запорожья, но давно живет в столице. Она широко известна в шоу-бизнесовой тусовке, так как долгое время была VIP-менеджером модного ресторана Serebro.

В последние несколько лет Елена активно занимается благотворительностью. В 2015-м году Безуглая хотела попасть в политику и баллотировалась в депутаты городского совета.