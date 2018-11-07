Вчера, 6-го ноября в одном из кинотеатров Киева состоялся допремьерный показ фильма "Дикое поле", снятого по мотивам романа "Ворошиловград" украинского писателя Сергея Жадана. Режиссер картины Ярослав Лодыгин, он же ведущий радио "Аристократы".

Посмотреть кино пришло много знаменитостей, среди которых был замечен премьер-министр Владимир Гройсман со своей супругой Еленой.

Премьер-министр Гройсман в кинотеатре, фото: tabloid.pravda.com.ua

Отметим, что это большая редкость увидеть премьера вместе с женой на светском мероприятии. Елена Гройсман по случаю выхода в свет нарядилась в модный брючный костюм с пиджаком-платьем. Политик же надел джинсы. Не вооруженным глазом видно, что Гройсман избавился от лишних килограммов и выглядит свежо.

"Какая же премьера без премьера”, – пошутил глава Кабмина, выступая на сцене перед начала показа, сообщает TabloID.

Кстати, заявленный в списке приглашенных, президент Петр Порошенко на событие не появился, так как он сейчас находится с официальным визитом в Финляндии.

В кинотеатре были замечены еще певец Святослав Вакарчук, политик Олег Тягнибок с сыном Гордеем, а также министр культуры Евгений Нищук.

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук, фото: tabloid.pravda.com.ua

Как известно, главные роли в "Диком поле" выполнили Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Евгения Муц, Роман Халаимов, Игорь Портянко и, собственно, Сергей Жадан. Большинство героев ленты будут разговаривать на суржике.

Олег Тягнибок (слева) с сыном Гордеем (по центру), фото: tabloid.pravda.com.ua

Бюджет кинопроекта составил 31 млн грн, финансирование — совместное. 15,5 млн грн выделило Госкино, более 1 млн швейцарских франков фильм собрал краудфандингом. Остальные деньги выделили компании "Киевстар", неназванный фонд и ТРК "Украина".

Трейлер фильма "Дикое поле", видео: youtube.com

Как писала уже "Страна", поэт Жадан на презентации новой книги в Киеве прочитал стихи про атошника без головы.