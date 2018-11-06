Вчера вечером стало известно о неприятном инциденте, который приключился с нардепом Андреем Лозовым из Радикальной партии. Его шеф Олег Ляшко опубликовал пост у себя на странице в социальной сети Facebook, в котором сообщил, что его соратник и хороший друг оказался "жертвой валютных кидал".

Мол, 29-летний Лозовой попытался расплатиться фальшивыми евро за подарок и был за это задержан в аэропорту Праги.

"В Праге во время вылета в Киев полиция задержала Андрея Лозового. Со слов самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас ищет наша полиция, ибо "обменник" исчез. Ну, а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко", - написал Ляшко и добавил, что все с нетерпением ждут когда же сам Лозовой поведает подробности.

Лозовой: "Когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши"

И они появились. Вскоре Андрей Лозовой сообщил на "Фейсбуке" о своем освобождении.

"Освободили. Спасибо Олегу Ляшко, Сергею Князеву, Вячеславу Аброськину, Павлу Климкину, Игорю Мосийчуку, послу Евгению Перебийносу, консулу Валерию Борисову и офицеру безопасности посольства Виталию Бабицкому и всем неравнодушным. Стал жертвой валютных аферистов. Помощник менял средства - и ему дали фальшивые (он сейчас в полиции в Украине пишет об этом заявление). Был в Праге. Возвращаясь, хотел купить в duty-free подарок маме Оксане. И оказалось, что деньги - фальшивые", - написал радикал.

Дальше в посте он описал детали происходящего в Чехии.

"Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству - меня задержали. Сняли с самолета. Как в кино. Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там (когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши). Но в конце концов разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот - стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший", - резюмировал Лозовой.

Нардеп Лозовой, фото: facebook.com

Кто менял деньги и где?

Мы выяснили, откуда у радикала Андрея Лозового появились фальшивые евро. "Страна" узнала из своих источников, что перед поездкой за границу Лозовой дал задание своему однопартийцу и помощнику Денису Кохареву приобрести несколько тысяч евро.

Вероятно, Кохарев решил особо не заморачиваться с обменом и купил €4400 евро за гривны, выделенные нардепом, у какого-то уличного менялы на Кловском спуске, 7 в Киеве. Купленные евро перекочевали в кошелек Лозового, и тот отправился в Прагу.

Каково же было удивление радикального нардепа, когда в Чехии оказалось, что его валюта фальшивая. Пришлось иметь дело с полицией.

Радикал, вероятно, устроил разборки нерадивому помощнику и отправил его в правоохранительные органы. В итоге Денис Кохарев написал "заяву" в полицию Киева: дескать, неизвестные мошенники на Кловском спуске, что в столице, злоупотребляя его доверием, обменяли более 140 000 гривен на 4400 евро, которые впоследствии оказались фальшивыми.

Предъявить липовые деньги заявитель не смог, так как фальшивка вскрылась уже при обмене в Праге.

Сколько у него налички в декларации

"Страна" заглянула в электронную декларацию народного депутата за 2017 год, чтоб удостовериться - неужели Лозовой не располагает наличными средствами в европейской валюте.

Как оказалось, за прошлый год заместитель Олега Ляшко задекларировал ни много не мало: 50 000 долларов США, 150 000 евро и 800 000 гривен налички.

Оксана Лозовая, которой сын хотел купить подарок - владеет квартирой на Печерске

Об Оксане Лозовой информации не много. Известно, что она работает педиатром в Ровно и является общественной активисткой.

Судя по ее странице в социальной сети, она ярая поклонница Радикальной партии, в которой состоит ее младший сын. Старший сын Константин прославился в 2016 году, когда хотел украсть из гипермаркета "Фоззи" фонарик стоимостью почти 90 гривен и был задержан полицией, сообщает СЛЕД.net.ua.

Оксана Лозовая, фото: facebook.com

Также мы писали о том, что у матери Олега Ляшко, лидера Радикальной партии обнаружились квартиры и гараж в элитном новострое на Печерске. Однако, по странному стечению обстоятельств, мама соратника и друга главного радикала, Андрея Лозового, приобрела квартиру в этом же доме годом ранее.

6 июня 2016 года Оксана Васильевна Лозовая, мать депутата от "Радикальной партии", купила квартиру в высотке на ул. Коновальца 36е (раньше – улица Щорса). Общая площадь – 106,6 кв.м. Об этом сказано в выписке из Государственного реестра прав на недвижимость.

Судя по метражу, мать Лозового купила трехкомнатную квартиру.