Не зря близкие и друзья 29-летней Хейден Панеттьери высказывали свои опасения по поводу того, что она пошла в загул, после расставания с украинским боксером. Американская актриса, которая родила дочку Владимиру Кличко - попала в пьяный скандал.

Голливудский таблоид TMZ опубликовал эксклюзивный материал, ссылаясь на свои источники, в котором утверждается, что Хейден вместе со своим новым бойфрендом фигурирует в отчете полиции о драке.

Согласно рапорту полиции города Гринвилл (Южная Каролина), в конце октября произошел инцидент с участием Хейден Панеттьери, Брайаном Хикерсоном и его отцом Дэвидом.

Правоохранители получили вызов, в котором сообщалось о нападении и драке. Когда копы прибыли в указанный дом, дверь им открыла Хейден. По словам полицейских, актриса находилась в состоянии алкогольного опьянения и паниковала.

Далее офицер увидел, как Брайан с бутылкой в руках гонялся за своим папой. На лице последнего была кровь и очевидные следы избиения. Позже Дэвид Хикерсон заявил, что просто упал.

Полицейские надели на Брайана наручники. Мужчина отказался сотрудничать и предоставлять какие-то сведения о себе, мол, это могло бы повредить Пенеттьери.

Сама ж Хейден призналась, что перед скандалом действительно выпивала с Дэвидом. В то же время актриса отрицает, что была пьяна.

Хейден Панеттьери на выходе из ресторана, фото: lifeandstylemag.com

Близкие и родственники Хейден утверждают, что на Панеттьери плохо влияет ее новый бойфренд начинающий актер Брайан Хикерсон. Он переехал из Южной Каролины в Лос-Анджелес, чтобы заниматься недвижимостью и кино. Сейчас ходит по кастингам и пытается пробиться в этой индустрии.

В июне папарацци сфотографировали Хейден вместе с Брайаном на выходе из модного ресторане Craig's в Западном Голливуде. "Помните такие снимки, как Хейден танцевала босой на улице? Так вот она напилась тогда коктейлей Лонг-Айленд еще до того, как подали ужин. И не знала куда себя деть и из ресторана побежала на пляж", - цитирует таблоид друга Хейден.

Напомним, что Хейден Панеттьери и Владимир Кличко окончательно расстались летом этого года. Они начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они разошлись.