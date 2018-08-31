Пока пресс-служба первой леди Марины Порошенко готовится обнародовать "до начала учебного года" информацию о том, куда поступили дочки президента, "Стране" стало известно, где будет получать высшее образование одна из девочек - Александра.

Александра Порошенко (справа) после конфернции по экономике в "Конорд колледже", фото: concordcollegeuk.com

Мы уже писали о том, что 18-летние сестры-двойняшки Евгения и Александра в этом году закончили обучение в британском "Конкорд колледже" (Concord College), который готовит иностранных учеников к поступлению в вузы Англии. Напомним, что и Алексей, старший сын президента, закончил Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE) и Европейский институт управления бизнесом (INSEAD) во Франции.

Однако одна из младших сестер нардепа от БПП выбрала другой вуз - Саша Порошенко есть в списках иностранных студентов Университетского колледжа Лондона (UCL - University College London).

Главное здание Университетского колледжа Лондона, фото: ucl.ac.uk

"В "Конкорд колледже" Саша делала упор на экономику и вполне вероятно, что в университете она будет учиться на факультете физики и математики", - рассказал нам источник, приближенный к семье.

Отметим, что главный кампус UCL расположен в самом центре Лондона (район Блумсбери). В составе UCL 17 крупных библиотек, 7 музеев, 21 здание студенческих резиденций и 50 спортивных клубов.

Образование здесь отнюдь не из дешевых: год бакалавриата для иностранцев стоит $23 975 или почти 678 тысяч гривен по курсу НБУ на 31.08.2018 года.

Отдельно оплачивается проживание в общежитии - от $1077 до 2160/месяц в зависимости от выбранных условий.

Главная библиотека UCL, фото: ucl.ac.uk

Как указано на официальном сайте вуза, учебный год здесь начнется 24 сентября. Окончание первого семестра - 14 декабря.

Однако день открытых дверей и ознакомительная экскурсия для студентов планируется здесь на 8 сентября.

Кстати, именно в Университетском колледже Лондона училась Анастасия, дочь экс-главы АП, а сейчас внештатного советника президента Бориса Ложкина.