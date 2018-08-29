В это году 18-летние Евгения и Александра Порошенко, дочки президента - завершили обучение в британском "Конкорд колледже" (Concord College). Сфотографировались для альбома, сдали экзамены, отгуляли выпускной и приехали из Англии в Украину, чтобы традиционно появится с мамой на торжествах в честь Дня независимости.

Дочки Порошенко среди выпускников "Конкорд колледжа", фото: concordcollegeuk.com

Какой вуз выбрали девочки-двойняшки до сих пор не известно. "Страна" обратилась к Инне Битюк, пресс-секретарю первой леди Марины Порошенко, с вопросом о том, где же будут получать высшее образование Александра и Евгения.

"До начала учебного года мы обнародуем информацию", - ответила нам помощница Марины Анатольевны.

Однако до 1 сентября осталось два дня, а никакой конкретики до сих пор нет.

Слева направо: Евгения, Марина, Александра и Михаил Порошенко в День независимости (24 августа) в Киеве, фото: facebook.com

Мы поискали Александру Петровну и Евгению Петровну Порошенко на официальном сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования, где можно посмотреть кто в какой вуз Украины поступил и попадает ли он на бюджет. Там дочек Петра Порошенко мы не нашли.

Скорее всего девочки будут учиться за границей, ведь их старший брат Алексей (нардеп от БПП) получал образование в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE) и Европейском институте управления бизнесом (INSEAD) во Франции. Кстати, где и познакомился со своей будущей женой Юлией Алихановой.

Вполне вероятно, что для получения высшего образования дочки Порошенко тоже выбрали LSE, тем более известно, что Саша Порошенко в "Конкорд колледже" изучала экономику. Многие одногруппники детей президента поступили именно сюда.

Отметим, что Concord College занимает почетное четвертое место по уровню академической подготовки учеников среди школ этой страны. Выпускники поступают в Оксфорд и Кембридж, LSE и Imperial College, Университет Лондона и многие другие высшие учебные заведения по всей Европе.

Лондонская школа экономики и политических наук, фото: info.lse.ac.uk

На сайте учебного заведения отсутствуют списки тех, кто поступил в этом году. Лишь указано, что для иностранных студентов ознакомительная экскурсия по школе и заселение в кампус состоится с 24 по 28 сентября, а некоторые программы начинаются с 21 сентября.

Отметим, что плата за обучение в 2018/2019 году для иностранных студентов программы бакалавриата - £19 152 или почти 694 000 грн по курсу НБУ на 29.08.2018.