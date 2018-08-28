Первая леди Украины традиционно на публичных мероприятиях появляется в одежде от украинских дизайнеров.

Не исключением стал и праздничный образ Марины Порошенко ко Дню Независимости. И если в прошлом году она выбрала платье пудрового цвета от бренда Oksana Polonets, то 27-ю годовщину суверенности - супруга и дочки президента, которые в этом году закончили британский колледж - отметили в более ярких нарядах от дизайнера Лилии Братусь. "Страна" решила разузнать, как проходила работа над образами для женской части семьи Порошенко.

Дизайнер Лилия Братусь и платья для Марины, Евгении и Александры Порошенко, фото: facebook.com

"Для первой леди и ее дочерей были созданы шелковые платья в ярких оттенках - лимонно-желтом, васильковом и розовом, дополнительно украшенные принтом. Его разработала художница Ольга Дворянская", - рассказывает "Стране" дизайнер Лилия Братусь и уточняет, что уже несколько лет работает в стиле ethnoconcept и вместе с командой находится в постоянном поиске интересных решений, в которых национальные мотивы будут органично соединяться с современными силуэтами и формами.

Как оказалось, работа над платьями заняла около месяца.

"Три недели мы разрабатывали орнамент, параллельно были примерки макетов и реальных вещей, потом пошив. Также к платьям мы разработали джинсовые короткие жупанчики для девочек и стилизованную джинсовую керсетку для Марины Анатольевны. Всего было три примерки, а над заказом работало шесть мастеров: дизайнер, художник-дизайнер, модельер-конструктор, швея и два человека на производстве", - объясняет Лилия.

Как создавались наряды для Марины Порошенко и дочек

"Я очень люблю классическую вышивку, - добавляет Братусь. - Но стилизованный украинский принт сделал эти платья более современными. Я очень рада, что Ольга Дворянская настолько щепетильно подошла к его разработке".

Что касается цены, то дизайнер затрудняется ответить, сколько стоило бы точно такое же платье, как у Марины Порошенко, ведь работала над таким заказом впервые.

Вышивку платьев разработала художница Ольга Дворняская, фото: facebook.com

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