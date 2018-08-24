Канун Дня независимости влиятельный нардеп от БПП Александр Грановский (в СМИ его называют "смотрящим" за судами от Банковой) провел в Австрии на престижном курорте Фельден-ам-Вёртер-Зее в окружении друзей и ряда политиков.

Об этом свидетельствуют фотографии, которые оказались в распоряжении редакции "Страны". Снимки были сделаны 22 августа. Как уточнили нам в окружении нардепа, предположительно он там праздновал день рождения своей жены.

Снимки были сделаны при выходе из самого дорогого отеля этого курорта - Schlosshotel Velden. Стоимость номеров здесь стартует от 550 евро в сутки и доходит до более чем 2000 евро за ночь. При отеле есть и казино.

Само здание было построено в виде небольшого замка в XVI веке. После серии пожаров и разрушений было отреставрировано в его нынешнем виде. В начале 90-х годов в отеле проходили съемки фильма, где главную роль сыграл Рой Блэк (управляющий отелем в фильме "Замок на берегу озера").

Фото: booking.com

На фото видны многочисленные гости. Из известных людей среди них выделяется нардеп от партии "За життя" Вадим Рабинович.

Фото "Страна"

Видно, что Грановский не выпускал из рук телефон, совершая периодически звонки.

Фото "Страна"

Чуть позже караван гостей во главе с Рабиновичем прямо по газону направился в сторону набережной.

Праздник компания провела в престижном ресторанном комплексе Sol beachclub. По крайней мере это следует из Инстаграмма комплекса, который вечером 22 августа опубликовал фото гостей.

Ресторан Sol beachclub известно как место для проведения частных мероприятий. Комплекс имеет в своем составе зону для любителей позагорать, а также loung зону ресторана.