29-летний Андрей Лозовой, народный депутат от Радикальной партии - активный пользователь социальных сетей. Ежедневно он старается писать хотя бы один пост на своей странице в соцсети Facebook или выкладывать фото.

На днях соратник и хороший друг лидера радикалов Олега Ляшко - показал своим подписчикам очередной снимок, на котором он якобы случайно пересекся с премьер-министром Владимиром Гройсманом в парке возле здания Верховной Рады.

"Гулял в Мариинском парке. Встретил случайно Гройсмана. Попросил большую субвенцию (вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определённый срок на конкретные цели - Прим.Ред.) для Ровенщины. Побещал", - написал народный депутат под фото. "Страна" же в свою очередь отметила брендовую футболку, в которой разгуливал Лозовой.

Это вещь американского бренда Affliction Clothing. Продукция Affliction включает футболки, поло, термальную одежду и толстовки. Как указано на официальном сайте, первоначально Affliction задумывался исключительно как бренд для татуировщиков, рокеров и рок-музыкантов. Однако позднее, получив широкий отклик среди голливудских знаменитостей, в том числе среди известных актеров и музыкантов.

Отметим, что в Украине магазина этого бренда нету, однако бутики Affliction можно посетить в Калифорнии и Неваде (США), Москве (Россия), Париже (Франция), Праге (Чехия) или Пекине (Китай). Также можно сделать онлайн-заказ.

Футболка, как у Андрея Лозового - стоит $58 или 1624 гривны (по курсу НБУ на 22.08.2018). Ценник вещи можно приравнять к прожиточному минимуму в Украине, который с 1 июля текущего года составляет 1777 гривен.

Также у народного депутата Лозового были замечены стильные кроссовки итальянского бренда Giorgio Armani. Об этом у себя в "Фейсбуке" написал журналист Василий Крутчак. "Страна" нашла точно такую же модель, как у заместителя лидера Радикальной партии.

Андрей Лозовой в кроссовках Armani, фото: facebook.com

Выяснилось, что у народного депутата обувь из коллекции 2017 года. Это очень популярная модель и найти ее в продаже практически невозможно. Но, на некоторых сайтах есть кнопка "сообщить, если вдруг появятся". А если и появятся, то приобрести их можно за $200 или 5600 гривен.

Отметим, что носить вещи известных брендов любит и Олег Ляшко, шеф Лозового. "Страна" уже писала о том, что у Ляшко есть поло Burberry за 6250 гривен, пуховик Patrick Hellmann за 57 000 грн и куртка для рыбалки Simms почти за 30 тысяч гривен. В это же время Радикальная партия призывает поддерживать отечественного производителя и покупать исключительно украинскую продукцию.