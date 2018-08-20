Завтра, 21 августа, американской актрисе Хейден Паннетьери исполнится 29 лет. Но бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко уже отметила день рождения в компании нового парня. Вернее, новый парень Брайан Хикерсон устроил для нее вечеринку-сюрприз возле бассейна. О чем отчитался снимками в фотоблоге Instagram.

"Празднование раннего дня рождения или 15-минутная вечеринка в бассейне", - написал под этим фото начинающий актер.

Сама же именинница показала в своем микроблоге Twitter, каким был праздничный торт в виде пончика. Сладкий подарок преподнесли Хейден ее подруги. На нем написано "Happy birtday Muffintop!".

На самом деле, muffin top - это не милое прозвище Хейден, на сленге это что-то типа "бока, висящие из штанов". Они называются maffin top - по аналогии с висящими верхушками маффинов. Маффин - это маленький кексик, выпекаемый в специальной формочке.

Полагаем, что это намек на то, что торт, по итогу - придется отрабатывать в спортзале.

Конечно же есть и видео кусочек самой вечеринке. Сначала Брайан снимал общего друга, который плавает на круге в бассейне, а в конце ролика видно лежащую рядом Хейден, которая заливается смехом.

Публикация от Brian Hickerson (@brianhickerson_) 16 Авг 2018 в 12:14 PDT

Мы уже писали о том, что после того, как Хейден Панеттьери разошлась с Владимиров Кличко (их роман длился девять лет) - папарацци сфотографировали ее с новым бойфрендом.

Им оказался 28-летний начинающий актер Брайан Хикерсон.

"Он переехал из Южной Каролины в Лос-Анджелес, чтобы заниматься недвижимостью и кино. Сейчас он начал посещать кастинги и пытается пробиться в этой индустрии. Брайан был рядом с Хейден после ее расставания с Владимиром Кличко, а встречаться они начали всего лишь месяц назад", - поделился с изданием Daily Mail источник, приближенный к Панеттьери.

По словам инсайдера, у Хейден и Брайана все серьезно — они месяц ходили на свидания, чтобы узнать друг друга лучше. И лишь позже перешли на новый уровень отношений. При этом Хайден продолжает постоянно общаться с Владимиром.

В это же время известный журнал People публикует материал, где утверждается, что 42-летний Кличко и Паннетьери все еще не безразличны друг другу и вероятность возобновления их отношений "очень высока".

"Не думаю, что Владимира стоит вычеркивать только потому, что их не видят вместе. Они уважают друг друга, и они интересны друг другу. Не ставьте крест на этих отношениях", – отметил собеседник издания. Также отмечается, что Хикерсон в свою очередь в трепетном ожидании решения Хейден: что она хочет делать дальше и с кем быть.

Напомним, что Хейден Панеттьери и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались.

Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю-Евдокию. До свадьбы с украинским боксером у актрисы дело так и не дошло.

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