Знаменитости сами планируют свой график и не пишут заявления на отпуск. Поэтому некоторые из них в пляжный сезон успевают побывать в нескольких странах. Именно так поступила певица Настя Каменских (NK). Судя по снимкам в ее фотоблоге, сначала она летала на отдых в Калифонию (США), а потом перебазировалась в Италию.

Настя и Потап в Америке, фото: instagram.com

Вместе с Настей проводит время ее когда-то партнер по сцене и продюсер Потап. Паре приписывают роман и совместное проживание, но артисты слухи так ни разу и не подтвердили.

Каменских и Потап в Италии, фото: instagram.com

Интересно, что Потап геолокацию на своих фото не отмечает, но постоянно в подписях добавляет фразы на итальянском.

Каменских опубликовала снимок, на котором она позирует в купальнике на палубе яхты. Пользователи соцсетей в комментария предположили, что фотографом был именно Потап. "Спасибо Потапу! У вас с ним фото одинаковые", "Один и тот же пейзаж на заднем плане как у Лёши", "Ну блин, ну точно - с Потапом", - отмечают в комментариях.

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают свои яркие летние каникулы. На этот раз пара отправилась отдыхать в Грецию.

Телеведущая Катя Осадчая и ее муж актер Юрий Горбунов с друзьями исследуют грецкие острова, катаются на яхте и делают красочные снимки, которыми делятся в социальных сетях.

Осадчая и Горбунов в Греции, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", Катя и Юра очень часто колесят по миру. Весной они были в Стамбуле (Турция). Пара фотографировалась рядом с достопримечательностями, а также много гуляла по городу. На снимках Осадчей с Горбуновым можно увидеть, что они побывали в султанском дворце и Голубой мечети.

А вот певица Оля Полякова поделилась в Instagram снимком из Одессы, сделанным во время морской прогулки на яхте каким-то мужчиной, ноги и шорты которого видны на фото.

Полякова на яхте, фото: instagram.com

"Одесса как обычно. Поехали с подружками", - написала под кадром артистка.

Мы уже сообщали, что певица Вера Брежнева вместе со старшей дочкой Соней была замечена в Монте-Карло (Монако) в отеле Hermitage Monte-Carlo. Здесь бренд Ulyana Sergeenko (российская дизайнер Ульяна Сергеенко) совместно с ювелирной маркой Faidee устроил гала-прием.