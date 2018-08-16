18 августа, в субботу, 53-летняя Карин Кнайсль, министр иностранных дел Австрии выходит замуж. Ее избранником стал инвестор Вольфганг Майлингер. О том, что вовсю идет подготовка к торжеству написала австрийская газета Kronen Zeitung. Сообщается, что на вечеринку приглашен Владимир Путин. Якобы президент России прилетит на свадьбу "в качестве неожиданного гостя".

"По имеющимся на настоящий момент данным, в качестве неожиданного гостя прилетит российский "царь" Владимир Путин", - отмечает издание.

Катрин Кнайсль и Владимир Путин, фото: instagram.com

Спецслужбы, в частности элитное подразделение австрийской полиции "Кобра" уже проводит инструктаж по личной безопасности для министра и ее будущего супруга. Бойцы дали "несколько детализированных брифингов с женихом и невестой".

Сайт газеты Kronen Zeitung

Информацию о визите на свадьбу подтвердили и у Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также помощник президента Юрий Ушаков рассказали, что у Владимира Владимировича запланирован визит в Германию, в частности в Берлин. По пути Путин остановится в Австрии. "Мы заедем и поздравим", — сказал Ушаков.

Кстати, Путин мог познакомиться с министром Карин Кнайсль и ее женихом пару месяцев назад в Вене.

Молодожены Вольфганг и Карин, фото: krone.at

Известно, что церемония бракосочетания Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоится в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия.

Пейзажи Штирии, фото: mundo.pro

Если углубиться в географию, то Штирия (STEIERMARK) находится на самом юге Австрии, на границе со Словенией. Под виноградники отведено около 3700 гектар: соответственно, в Южной Штриии – 1950 га, в Юго-Западной – 1300 га, а в Западной – всего 450 га.

Карин и ее жених в центре, фото: twitter.com

Президентский подарок молодоженам в Кремле тщательно скрывается: пресс-секретарь Песков заявил, что, возможно, об этом журналистам сообщат позднее. Он также отметил, что это неформальная поездка, которая не требует протокола.

"Президент и раньше посещал частные мероприятия за границей. Такое бывало. Это частное мероприятие, там нет протокола. Но есть рамки уже рабочего визита в Берлин", - рассказал Песков.

Что известно о министре Кнайсль?

Карин Кнайсль родилась в семье личного пилота короля Иордании Хусейна, изучала право и ближневосточные языки, является экспертом по проблемам Ближнего Востока. Официально беспартийная, в конце 2017-го года она стала министром иностранных дел Австрии по квоте от ультраправой Австрийской партии свободы. Как и глава российского государства, Карин Кнайсль любит собак и охотно публикует фотографии с ними и другими животными в своих официальных "Твиттере" и фотоблоге "Инстаграм".

Министр в приюте для собак, фото: instagram.com

Нардепу Гопко не понравилось приглашение Путина на свадьбу

Народный депутат Анна Гопко (раньше "Самопомощь", сейчас беспартийная) уже отреагировала у себя на странице в социальной сети Facebook на обещание Путина посетить свадьбу главы МИД Австрии.

В частности, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко назвала это приглашение ударом по европейским ценностям.

"Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине. Присутствие Путина на церемонии — это еще один сигнал-удар по европейским ценностям: когда под риском смерти из-за голодовки находятся политузники Кремля как Сенцов, Балух", — отметила нардеп.