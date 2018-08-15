С наступлением жары значительная часть элитной тусовки стран СНГ перемещается из Куршевеля на Лазурное побережье Франции. Бронзовый загар, прогулки на яхте и вечеринки до утра. Здесь отдых 24/7 обеспечен. И не просто отдых, а релаксация класса люкс. "Страна" прогулялась по двум знаменитым курортам Французской Ревьеры, чтобы посмотреть, как проводят лето те, кто пьет по утрам шампанское Moët & Chandon.

Очутившись в Ницце или Монако ты не чувствуешь себя вдалеке от дома, повсюду звучит русская и уже украинская речь. В дикую жару (до 34° по Цельсию) здесь ходят в роскошных (скорее вечерних) платьях, а на ногах - модные в этом сезоне шлепки с мехом.

То, что наших здесь много - становится ясно и по музыке которая орет из кабриолетов, но на местных номерах. "Цвет настроения синий. Внутри мартини, а в руках бикини", - кричит Филипп Киркоров из проносящегося мимо Porsche.

Отмечу, что на дорогах города Монте-Карло в основном дорогущие представители немецкого и итальянского автопрома. Попадающиеся обычные машины, вроде Honda, Opel или Fiat хочется отсюда эвакуировать, чтобы они не портили пейзаж.

Автомобили в порту Монако: Jaguar, Porsche, Bentley. Фото: "Страна"

Захожу в офис компании по аренде автомобилей в Монте-Карло (Монако), неподалеку порта Геркулес. Спрашиваю на английском, могу ли взять машину на прокат. "Говорите по-русски. Не парьтесь", - отвечает мне с минимальным акцентом француз по имени Лукас, который рассказывает какие авто есть в наличии и цены на них.

К примеру, Lamborghini Gallardo Spider желтого цвета нужно будет подождать пару дней, так как на него нереальный спрос. Стоит "Ламборджини" с откидной крышей €700 в день плюс топливо за счет арендатора. Конечно же, если брать больше, чем на неделю, то вступит в силу гибкая система скидок и семь дней можно кататься за €4000.

Есть варианты попроще. К примеру Porsche 911 Targa - обойдется в 650 евро/сутки. Кстати, за день можно выкатать не более 200-х километров, иначе нужно будет доплатить.

"Из самого необычного, что у нас просили - флешка с русскими хитами в машину. Заказчик разбил свой телефон и нового еще не было. А друзья должны были только через пару дней подъехать. А да. И чтоб обязательно там были песни Тимати. Мне стыдно, но мы, если честно, не знали кто это вообще такой. Пришлось ознакомиться с его творчеством", - рассказывает мой собеседник и добавляет, что в целом клиенты не прихотливые, обычно знают за чем приходят.

Парковка между причалами в порту Монако, фото: "Страна"

В порту Монте-Карло жарко, липко и душно. Обслуживающий персонал - драит яхты, работники контор по аренде - ждут клиентов, туристы - делают селфи. Я не исключение. Фотографируюсь и интересуюсь у менеджера Ирины, которая стоит на причале - сколько стоит взять лодку класса люкс и какие тренды в этом году.

"Что-то среднее, длиной до 19 метров будет стоить €22200-25000 за неделю. Это где-то три каюты. Комфортно отдыхать 4-5 людям. Ну вы ж понимаете, это такой себе, не особо лакшери вариант. Сейчас все больше популярностью пользуются завтраки или ужины на яхте, которая стоит в порту. Мы накрываем очень красивый стол, приезжают флористы с живыми цветами. В меню только свежие морепродукты, сыры и игристые вина. Стоит около €1000 на двоих, но все зависит от выбранных продуктов", - объясняет девушка.

А вот среди владельцев яхт в этом году модный черный цвет. Все чаще можно встретить в порту идеально-чистые, блестящие плавсредства.

Черные яхты в марине Монако, фото: "Страна"

- Айм сорри! Экс-кьюз-ми! - по слогам тараторит мне девушка в юбке-пачке с красными губами, тряся своим iPhone X.

- Сейчас сфоткаю, - говорю я с невозмутимым видом.

- Д-а-а-а-а-а-а, пожалуйста! - радуется она и начинает позировать.

Отметим, что в портах Монако, Ниццы и ближайших от них часто видят роскошные лодки богатых украинцев. Мы уже писали о том, что на днях 87-метровая яхта миллиардера Юрия Косюка стояла в марине Болье-сюр-Мер. Это средиземноморский город на юге Франции. Входит в департамент Приморские Альпы.

Что касается тусовок, то наши в Монте-Карло пьют и танцуют в конкретных двух клубах. Это TWIGA, где праздновал свое 36-летие "теневой мэр столицы" Вадим Столар и ночное заведение Jimmy'z Monte-Carlo.

Ресторан TWIGA, где проходило празднование дня рождения Столара, фото: "Страна"

Сюда привозят российских певцов, типа Егора Крида, Стаса Михайлова и Тимати, а также всемирноизвестных диджеев. Вход бесплатный, но депозит столика не менее €1000. Бокал шампанского стоит тут €25, кальян - от €200, а набор суши и роллов около €100. В шортах категорически вход запрещен, но делают исключения для постоянных клиентов.

Парковка под клубом TWIGA, фото: "Страна"

Веселятся тут до восхода солнца, а афтерпати проводят на пляжах. Прям как в Затоке и Коблево - приближаемся к Европе семимильными шагами, не иначе.