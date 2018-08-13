На выходных 45-летний Олег Ляшко, лидер Радикальной партии - порадовал своих подписчиков очередным home video (домашним видео). Олег Валерьевич выложил у себя на странице социальной сити Facebook отрывок "Арии мистера Икс" в своем исполнении. Народный депутат в цветастых шортах и футболке в который раз продемонстрировал свои вокальные данные. Талантом политика на диване наслаждалась его супруга Росита Сайранен, а у стены пританцовывали соратники - Андрей Лозовой с псом на руках и Игорь Мосийчук, который недавно поругался с нардепом Лещенко на почве сексуальной ориентации вождя своей партии.

"Первой не выдержала собака", - пишут в комментариях пользователи "Фейсбука".

"Страна" же решила составить хит-парад песен в исполнении г-на Ляшко.

Ария мистера Икс

Сам политик подписал свое выступление словами "покоряю новые вершины" и "не судите строго".

Серенада из детства в интернате

Также на днях Олег Ляшко вместе с женой Роситой и охранниками (кстати, в метро он тоже спускался с телохранителем) гулял по парку и решил спеть серенаду, в которой были такие слова: "Мальчик стал грустить, к девочкам ходить. По ночам он стал не высыпаться. К девочкам ходить, значит их любить и решил он с жизнью рассчитаться. Ровно в три часа, крепко спит она и не слышит, как судьба крадется. Вдруг открылась дверь - он стоит как зверь, то нахмурит брови то смеется..."

Конечно же видео было опубликовано. В конце ролика Ляшко признается, что это серенада "из его детства в интернате".

Песня Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори"

"Подарил лучшей женщине замечательную песню Квитки Цисык", - написал однажды политик и выложил видео. На нем Ляшко исполнил песню авторства Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори". В разное время ее также исполняли Квитка Цисык, Василь Зинкевич, Виктор Павлик. "Плач Иеремии". Пользователи сети не оценили вокальные партии Ляшко, высмеяв его пение. "Концерт для нищих", "Цирк ушел, а клоуны остались", - написали тогда пользователи в комментариях.

Песня Вячеслава Добрынина "Незабудка"

Олег Ляшко успевает петь даже до начала рабочего дня. Народный депутат показал украинцам, что делает утром, чтобы чувствовать себя прекрасно.

"Замечательное начало рабочего дня. Утром поешь, танцуешь с любимой – и весь день, как на крыльях! Попробуйте!!" – пишет лидер Радикальной партии.

Отметим, что это видео длится меньше двух минут, но досмотреть его до конца со звуком практически нереально. Вокал политика заставляет нажать на паузу.

Песня Муслима Магомаева "Свадьба"

Попытка Олега Валерьевича спеть в караоке хит Магомаева "Свадьба" не увенчалась ошеломляющим успехом.

Рядом с ним снова жена Росита в платке на голове. Эту песню Ляшко исполнял для нее за день до свадьбы.

Для кого поет Ляшко?

Как видим, лидер Радикальной партии не отличается, мягко говоря, выдающимися вокальными данными. Для чего же (или, точнее, для кого же) он тогда поет?

Эксперты не исключают, что это часть пиар-кампании Ляшко, целью которой - показать, что он "такой как все". Большинство украинских мужчин, попадая в караоке не могут показать отменный слух и навыки пения? Ну и так и Ляшко такой же.

Вероятно, политтехнологи главного радикала полагают, что народ, прослушав музыкальные потуги Ляшко, сразу же забудет о его коррупционных скандалах и роскошных имениях.