Вчера, 10 августа известному киевскому бизнесмену и политику Вадиму Столару исполнилось 36 лет. "Стране" стали известны подробности вечеринки, которую он отпраздновал в Монте-Карло (Монако).

Кто такой Столар

Столара недоброжелатели называют "теневым мэром" Киева и "главным решалой" в столице. Как считается, без его ведома не проходит ни одно важное решение городских властей в финансовой и, особенно, строительно-земельной сфере. Некоторые наблюдатели даже называют его "финансово-политическим тренером" мэра Кличко, его "куратором" по всем ключевым политическим и финансовым вопросам.

Столар постоянно попадает в коррупционные скандалы, хотя сам он, естественно, все обвинения отрицает.

"День рождения Вадика" в "жизни миллиардера"

Гости добирались разными путями. Например, утренним рейсом из Киева в Ниццу 10 августа прилетел руководитель "Мандарин Плаза" и совладелец ресторана "Аляска" Александр Черницкий. В автобусе в аэропорту он рассказал, что прибыл на "день рождение Вадика".

Александр Черницкий в автобусе в аэропорту. Фото "Страна"

Сам день рождения был организован с размахом.

Для празднования был выбран модный клуб-ресторан TWIGA сети Billionarelife (по английски - "жизнь миллиардера"). Это заведение находится на набережной в большом комплексе Grimaldi Forum.

Фото "Страна"

Вечеринка называлась многозначительно - Don’t Panic! ("Без паники!").

Фото "Страна"

Гостей встречали хостесс и проводили на красную дорожку. Официанты сразу предлагали аперетив в виде шампанского и коктейлей. Бокал шампанского, кстати, стоит здесь 20-25 евро за бокал. Средний чек на человека в этом ресторане примерно соответствует коммунальным расходам в Киеве в отопительный сезон - около 70-100 евро. Заведение славится своими блюдами из морепродуктов (есть в наличие, например, крабы по 200 евро за кило). Подают и мясные блюда, стоимость которых доходит до 100 евро.

Вадим Столар с супругой стоят на террасе спиной к фотографу. Фото "Страна"

Команда Черновецкого и нардепы

В гости пожаловали многие известные украинские политики и бизнесмены.

В первую очередь - люди самого Столара. Например, заместитель главы КГГА и куратор строительно-земельной сферы Александр Спасибко.

Фото "Страна"

Были замечены нардепы Виталий Хомутынник и Вячеслав Константиновский.

Фото "Страна"

Довольно обильно была представлена команда бывшего мэра столицы Черновицкого (с которым, в свое время, у Столара были весьма тесные отношения). Так, на празднике был замечен его сын Степан.

Фото "Страна"

Родители подарили Столару что-то из вещей именитого итальянского дизайнера Роберто Кавалли. Отметим, что Яна Столар известна, как учредитель и владелица туристической компании Yana Luxury Travel. А отец именинника Михаил Столар - бизнесмен в сфере недвижимости.

Фото "Страна"

Пели Лобода и Баста

Для гостей в этот вечер пели Светлана Лобода (Loboda), которая отработала свою обычную корпоративную программу и рэпер Баста. Последний, кстати, запрещен в Украине. Стоимость выступления на частных вечеринках каждого из них составляет около 50 тысяч евро. И это не считает расходов на проживание, транспорт и прочих составляющих райдера.