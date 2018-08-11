Вчера, 10 августа известному киевскому бизнесмену и политику Вадиму Столару исполнилось 36 лет. "Стране" стали известны подробности вечеринки, которую он отпраздновал в Монте-Карло (Монако).
Кто такой Столар
Столара недоброжелатели называют "теневым мэром" Киева и "главным решалой" в столице. Как считается, без его ведома не проходит ни одно важное решение городских властей в финансовой и, особенно, строительно-земельной сфере. Некоторые наблюдатели даже называют его "финансово-политическим тренером" мэра Кличко, его "куратором" по всем ключевым политическим и финансовым вопросам.
Столар постоянно попадает в коррупционные скандалы, хотя сам он, естественно, все обвинения отрицает.
"День рождения Вадика" в "жизни миллиардера"
Гости добирались разными путями. Например, утренним рейсом из Киева в Ниццу 10 августа прилетел руководитель "Мандарин Плаза" и совладелец ресторана "Аляска" Александр Черницкий. В автобусе в аэропорту он рассказал, что прибыл на "день рождение Вадика".
Александр Черницкий в автобусе в аэропорту. Фото "Страна"
Сам день рождения был организован с размахом.
Для празднования был выбран модный клуб-ресторан TWIGA сети Billionarelife (по английски - "жизнь миллиардера"). Это заведение находится на набережной в большом комплексе Grimaldi Forum.
Фото "Страна"
Вечеринка называлась многозначительно - Don’t Panic! ("Без паники!").
Фото "Страна"
Гостей встречали хостесс и проводили на красную дорожку. Официанты сразу предлагали аперетив в виде шампанского и коктейлей. Бокал шампанского, кстати, стоит здесь 20-25 евро за бокал. Средний чек на человека в этом ресторане примерно соответствует коммунальным расходам в Киеве в отопительный сезон - около 70-100 евро. Заведение славится своими блюдами из морепродуктов (есть в наличие, например, крабы по 200 евро за кило). Подают и мясные блюда, стоимость которых доходит до 100 евро.
Вадим Столар с супругой стоят на террасе спиной к фотографу. Фото "Страна"
Команда Черновецкого и нардепы
В гости пожаловали многие известные украинские политики и бизнесмены.
В первую очередь - люди самого Столара. Например, заместитель главы КГГА и куратор строительно-земельной сферы Александр Спасибко.
Фото "Страна"
Были замечены нардепы Виталий Хомутынник и Вячеслав Константиновский.
Фото "Страна"
Довольно обильно была представлена команда бывшего мэра столицы Черновицкого (с которым, в свое время, у Столара были весьма тесные отношения). Так, на празднике был замечен его сын Степан.
Фото "Страна"
Родители подарили Столару что-то из вещей именитого итальянского дизайнера Роберто Кавалли. Отметим, что Яна Столар известна, как учредитель и владелица туристической компании Yana Luxury Travel. А отец именинника Михаил Столар - бизнесмен в сфере недвижимости.
Фото "Страна"
Пели Лобода и Баста
Для гостей в этот вечер пели Светлана Лобода (Loboda), которая отработала свою обычную корпоративную программу и рэпер Баста. Последний, кстати, запрещен в Украине. Стоимость выступления на частных вечеринках каждого из них составляет около 50 тысяч евро. И это не считает расходов на проживание, транспорт и прочих составляющих райдера.