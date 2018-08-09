87-метровая яхта миллиардера Юрия Косюка вот уже четвертый день стоит в марине Болье-сюр-Мер. Это средиземноморский город на юге Франции. Входит в департамент Приморские Альпы. Располагается между Ниццей и Монако.

Информацию о том, где на якоре находится плавсредство соратника президента "Страна" нашла на сайте marinetraffic.com, который в режиме реального времени отслеживает локацию кораблей по всеми миру.

Яхта ACE, фото: marinetraffic.com

Яхта, которая называется ACE (англ - "туз") приплыла сюда из Монако, поэтому справедливо отмечали, что президент Порошенко очень вероятно мог провести пару дней своего отпуска именно на ней. Тем более, что Юрий Косюк в хороших дружеских отношениях с Петром Алексеевичем, а также является его внештатным советником. Яхту Ace неоднократно видели у берегов Марбельи, где находится испанская усадьба президента.

Яхта Косюка в Марбелье, видео: youtube.com

Отметим, что и размах плавательного средства вполне подходящий для отдыха первых лиц страны.

Яхту ACE называют произведением искусств судостроителей. О том, что именно она принадлежит владельцу и председателю совета директоров группы компаний "Мироновский хлебпродут" (бренды "Наша Ряба", "Фуа гра", "Сертифицированный Ангус", "Дружба Народов", "Бащинский", "Легко!" и "Qualiko") сообщил Сергей Лещенко, нардеп от БПП у себя на странице в социальной сети Facebook.

Яхта ACE, фото: marinetraffic.com

Яхта Ace была заказана Косюком и построена специально для него в 2012 году на верфях Lürssen Yachts в Германии, а за дизайн внутри и снаружи отвечало бюро Winch Design. Стоимость судна составила, по разным оценкам, $150-180 млн.

"Туз" может принять 12 гостей. Яхта располагает шестью каютами-апартаментами. Здесь есть бассейн, сауна, тренажерный зал и даже кинотеатр.

Отметим, что яхту постоянно сопровождает второй корабль Garcon и нынешний переход - не исключение. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию передвижения суден.

Корабль Garcon, фото: marinetraffic.com

Кстати, это судно может вместить вертолет. Стоимость дополнительной яхты составляет около $30 млн. Напомним, что журнал Forbes оенивает состояние Косюка на 2017 год в $1,5 млрд.

Яхта Хомутынника в Италии

А вот яхта, которую приписывают Виталию Хомутыннику, председателю парламентской группы "Видродження" сегодня приплыла к берегам Сардинии, а точнее в круизный порт Ольбия. До этого яхта под названием APОSTROPHE (англ - "апостроф") стояла поблизости острова Понца.

Яхта APОSTROPHE, фото: marinetraffic.com

О том, что эта яхта принадлежит нардепу сообщила журналистка Кристина Бердинских в своем расследовании для журнала "Новое время".

Эту же информацию подтверждал Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн. Ее строили 5 лет и спустили на воду в 2013 году. А через год ее уже выставляли на продажу за $23 млн.

Зарегистрирована яхта на на Каймановых островах, а в декларации за 2017 год Хомутынника указано две компании тут, собственником которых он является.

Отметим, что 4 августа Виталию Хомутыннику исполнилось 42 года. Свое 40-летие, он, кстати, отмечал в Италии, где сейчас его яхта. Так что вполне вероятно и в этом году он праздновал День рождения на Сардинии.