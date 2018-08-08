На днях стало известно, что украинский боксер Владимир Кличко и американская актриса Хейден Панеттьери больше не вместе. Западная пресса сообщила, что 42-летний спортсмен и 28-летняя артистка расстались, но остаются друзьями ради своей общей дочки Кайи-Евдокии.

Панеттьери с новым парнем, фото: people.com

Более того, недавно голливудские папарацци сделали фото, на которых Хейден выходит из ресторана с новым парнем. Спустя некоторое время стало известно, кто же тот таинственный незнакомец, с которым актриса была замечена на прогулке сразу же после расставания с Владимиром.

Хейден с парнем на выходе из ресторана, видео: dailymail.co.uk

Как пишет таблоид Daily Mail, новым избранником звезды стал начинающий актер – 28-летний Брайан Хикерсон.

"Он переехал из Южной Каролины в Лос-Анджелес, чтобы заниматься недвижимостью и кино. Сейчас он начал посещать кастинги и пытается пробиться в этой индустрии. Брайан был рядом с Хейден после ее расставания с Владимиром Кличко, а встречаться они начали всего лишь месяц назад", - поделился с изданием источник, приближенный к Панеттьери.

По словам инсайдера, у Хейден и Брайана все серьезно — они месяц ходили на свидания, чтобы узнать друг друга лучше. И лишь позже перешли на новый уровень отношений. При этом Хайден продолжает постоянно общаться с Владимиром.

Брайан Хикерсон (слева), фото: instagram.com

Мать Хейден тоже подтвердила информацию о том, что отношениям Хейден и Владимира пришел конец, но они остаются друзьями: "В жизни моей дочери происходят перемены. Уверена, что это перемены к лучшему". Лесли Фогель также сообщила, что Хейден взяла перерыв в работе над сериалом "Нэшвилл", в котором она снимается с 2012 года.

Владимир, Хейден и Кайя-Евдокия, фото: instagram.com

Хейден Панеттьери и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались.

Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю. До свадьбы с украинским боксером у актрисы дело так и не дошло.

Как писала уже "Страна", пока мэра Кличко критикуют за повышение цены на проезд, его жена отправилась медитировать в Грецию.