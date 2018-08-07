Нардеп и супруга генпрокурора Ирина Луценко обнародовала фото новорожденной внучки Александры, которая появилась на свет 22 июля.

Она написала, что во время каникул в Верховной Раде можно побыть с семьей. И что осуществилась ее мечта - в семье появилась девочка ( у Юрия Луценко два сына - Прим.Ред.), которую она научит разным женским штучкам.

"Я не могу передать словами, как я счастлива в этот день, но хочу пожелать моей внучке, новой гражданке Украины Александре любви и интересной, полной жизни. А я научу ее кататься на велосипеде (без рук), на роликах, коньках. Водить автомобиль. Ходить на лыжах. Стрелять. Петь. Танцевать ламбаду и самбу. Вязать хвостики и делать прически, разбираться в различных "женских штучках". Наконец нашего женского полку прибыло". Спасибо всем за поздравления!", - написала Ирина Луценко.

Фото: facebook.com

Напомним, что свадьба старшего сына Юрия Луценко состоялась в сентябре 2017 года. Ее отыграли в роскошном ресторане под Киевом.

Во время свадьбы произошел конфликт между сотрудниками госохраны и журналистами, которые снимали сюжет о VIP-автомобилях и гостях торжества.