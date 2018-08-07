Эта история началась с того, что президент Петр Порошенко в конце июля пропал с поля зрения общественности.

"Страна" первой написала о том, что гарант не появлялся на рабочем месте после 28 июля, когда состоялся в столице Крестный ход. Было несколько версий того, куда же подевался Петр Алексеевич. По одной из них - он отправился в Испанию на свою виллу, были предположения и того, что президент на яхте плавает по Средиземному морю.

Заметный ужин

Публикация на нашем сайте появилась в субботу 4 августа, а уже 5 августа вечером Петр и Марина Порошенко вместе с младшими детьми (девочками-двойняшками Женей и Сашей, а также сыном Мишей), решили демонстративно отужинать в одном из дорогих ресторанов Киева.

Видимо, чтобы показать - президент с семьей в столице.

Не закрывая двери, они ели блюда перуанской кухни в заведении на улице Большая Васильковская под названием MANU.

Семья Порошенко за ужином, фото: facebook.com

Автор фото политтехнолог Ярослав Макитра рассказал "Стране", что запечатлеть гаранта за трапезой на удивление было легко, охрана не нервничала.

"На тот момент в MANU не было пусто, помимо меня с друзьями – еще около десяти гостей. В ресторане несколько залов и двери того, где ужинал президент – были открыты. Вы же понимаете, что если человек не хочет, чтоб его видели, а тем более первое лицо страны – он ест по-другому. Он предпочитает быть незамеченным", - отметил Макитра.

Цены, кстати, здесь отнюдь не демократические.

К примеру, плато из морепродуктов (скампии, креветка карабинерос, креветки roja, устрицы, гребешок, севиче дорадо) стоит 2200 грн, салат с осьминогом в соусе юзу-мисо-антикучо и сладким картофелем - 650 грн, а королевский краб 1 кг (гриль/отварной/на пару) - 4000 грн.

Съесть стейк тут можно в среднем за 1500 гривен. А некоторые жаренные куски мяса доходят до 2650 гривен.

Версия ТСН: дом по соседству с имением Путина

На следующий день после демонстративного президентского ужина, журналисты ТСН анонсировали сюжет, в котором якобы должны были рассказать о том, что Петр Порошенко вместе с семьей отпуск провел все же в Испании.

И тут сам президент Петр Порошенко лично позвонил Ольге Василевской, корреспонденту канала "1+1", которая готовила материал о его вероятном отдыхе в испанский Марбелье, чтобы опровергнуть информацию.

"Хочу вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте, в Киеве, Украина, на улице Банковая. Я очень счастлив, что благодаря моей скромной персоне, вы, особенно за счет крупнейшего олигарха (Игоря Коломойского, владельца телеканала 1+1 - Прим.Ред.), смогли посетить Испанию и отдохнуть там, - сказал Порошенко. - Единственное, что скажите, что ни в этом, ни в прошлом году, ни на большой, ни на маленькой горе, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, я не был".

В ответ Василевская опубликовала пост в ФБ, в котором рассказала об увиденном в Испании. И, в частности, заявила, что дом, где предположительно проводил отпуск Порошенко, расположен около дома, владение которым приписывают Путину.

"Скажу слово по поводу расследования, связанного с Петром Порошенко и виллой в Ла Загалета, в Марбелье.

Все мы уже поняли, что на время отдыха Петр Порошенко превращается в Петра Инкогнито, готового пересаживаться из самолета в самолет, чтоб зашифровать свой маршрут. Но главная ошибка президента и его соратников в желании быть умнее всех. Ну, вот как будто нет никаких флайрадаров, источников, которые помогут сложить два плюс два, выписок из официальных реестров и вот этого вот всего...

Кроме того, то, что украинский президент живет в Загалете - знает в Испании чуть ли не каждая собака. Об этом даже писали местные СМИ после его официального визита: мол, не чужд Порошенко Испании, он даже недавно в Загалете дом купил. Исходя из уже обнародованных расследований "Схем" и легких запросов в испанских реестрах, мы и отправились в Загалету, где есть дом, оформленный на Гладковского (первый заместитель секретаря СНБО - Прим.Ред.). Проникнуть туда почти невозможно. Но нам повезло.

Первое, что мы увидели - это дом Путина, выезжающего оттуда корейца на Рендж Ровере и, уносящихся вдаль со скоростью ветра, байкеров. То есть, имение живое. Выезжающие оттуда люди - свидетельство того, что хозяин приехал.

Далее, используя заботливо собранные нашими продюсерами геолокации, мы отправились к дому Гладковского. По дороге пришлось распугать пару оленей и косуль. Следы их испуга мы и обнаружили у дома Гладковского, поэтому не поверили, что во всей этой грязище могут жить наши фигуранты.

Дом не подавал никаких признаков жизни. Не было ни рядом припаркованного авто, ни развевающихся шторок, ни хлопочущей обслуги. Стучать решили, потому что ждать не имело смысла.

И каково было мое удивление, когда ворота внезапно открылись. Во избежание пули снайпера или угрозы тюрьмы за вторжение таки в частную собственность, оператор остался в машине. Я зашла внутрь. Меня встретила в дверном проеме девушка в очках, очень похожая на дочь Петра Евгению. Я спросила: "Чи не є це маєтком Порошенка чи Гладковського?". "English please", - отморозилась. Я повторила вопрос на языке международного общения. Она сказала, что дом снимает и вообще не в курсе. Потом выглянул ее брат и оба пропали в доме.

Минут через пять нас конвоем проводили на выход. И очень хорошо нас запомнили.

Мы были первой съемочной группой, вообще попавшей на територию этого комплекса. Присутствие семьи Порошенко в Марбелье подтверждает и тот факт, что из Малаги в Вену в воскресенье вылетел частный борт, связанный с авиакомпанией на улице Электриков, 29а. А в Киев из Вены через 10 минут вылетел президентский борт, стоявщий там 8 дней. Возможно, Петр действительно отдыхал отдельно от своей семьи и поэтому так шифруется. А может быть ему стыдно сказать, что он является ближайшим соседом злейшего врага Украины Путина. И что он с ним, извините, живет на одном гектаре. А может даже иногда встречается , гуляя вечером по оленьей тропе. А может даже специально прилетел, подгадав. Это ведь так цинично.

Спасибо за звонок, господин Президент. Видео снятое по приколу я повесила специально для того, чтобы побудить вас хоть к какой-то реакции. И по вашей реакции я поняла, что все в порядке. Я пошла по правильному пути. И хоть мне и не удалось снять Вас лежащим на шезлонге, вы были где-то близко, очень близко", - написала журналистка.

Официально: Порошенко был в Европе с частным визитом

Вечером в понедельник последовало и официальное заявление Администрации президента.

Здесь отсутствие Порошенко на рабочем месте объяснили "частной поездкой в Европу".

"С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч", - ответили в АП. В пресс-службе добавили, что Порошенко заплатил за эту поездку с собственного счета: "Следуя 1 части 25 ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения "ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко".

Кроме того, было и заявление о том, что сообщения о пребывании президента в данный период в Испании или о встречах с известными украинцами не соответствуют действительности.

Испанские фото дочек Порошенко

Но тут произошел новый поворот.

На сайта журналиста телеканала 1+1 Александра Дубинского были обнародованы фото дочери президента Александры, которая с 28 июля находилась в Испании.

"Очередная брехня Порошенко. Вчера наш гарант отличился тем, что позвонил моей подруге Ольге Василевской и прямо перед эфиром ТСН заявил, что не был в Испании и не знает, где отдыхали его дети. Уважаемый Петр Алексеевич, мы все знаем, что брехня - это ваше второе я. Но научитесь уже врать правдоподобно. Потому что вы и ваши дети отдыхали в Испании", - сообщается на странице Дубинского.

Дочь Порошенко с подругой в испанском городке Ронда, фото: instagram.com

Он уточнил, что президентская семья отдыхала не в Марбелье, на старой вилле Петра Порошенко, уже найденной журналистами, а в испанском городе Ронда, куда дочь президента, закончившая колледж, пригласила подруг. Снимки из Испании Александра Порошенко разместила в своем фотоблоге Instagram.

Александр Дубинский добавил, что вилла, на который сфотографировалась дочь президента, оформлена на некоего Свинарчука. Отметим, что это прежняя фамилия нынешнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, давнего бизнес-партнера президента.

Однако, судя по фото, 18-летняя Александра Порошенко таки была и в Марбелье. Она купалась в бассейне усадьбы в маленьком городке Аталайя Исдабе. Вилла Порошенко – двухэтажный дом с черепичной крышей и бассейном на заднем дворе. Как следует из документов, дом 1993 года постройки площадью 1 254 кв. м. И расположена вилла на земельном участке размером 2 612 кв. м, с крытым тренажерным залом.

Саша Порошенко на вилле президента в Испании, которую разыскали наши журналисты, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

И последняя деталь. Снимки Саши Порошенко подписаны Grad trip и скорее всего имеется в виду, что это путешествие приурочено выпуску из колледжа (graduation - англ. - выпуск из учебного заведения). И это действительно так: "Страна" писала о том, что дети президента закончили британский колледж "Конкорд" (Concord College). В частности именно Алесандра Порошенко здесь изучала экономику.