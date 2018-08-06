42-летний украинский боксер Владимир Кличко и 28-летняя американская актриса Хейден Панеттьери расстались. Их роман длился девять лет. Причина разрыва боксера и актрисы остается неизвестной.

Западным СМИ о том, что пара больше не вместе рассказала Лесли Фогель, мама актрисы. Заявление последовало после того, как папарацци сфотографировали Хейден с неизвестным молодым человеком в Лос-Анджелесе.

Панеттьери с новым парнем, фото: people.com

Они ужинали вдвоем в модном ресторане Craig's в Западном Голливуде.

Хейден с парнем на выходе из ресторана, фото: people.com

Лесли утверждает, что ее дочь Хейден и Владимир Кличко остаются друзьями ради их общей 3-летней дочери Кайи-Евдокии. Именно поэтому они недавно все втроем отдыхали в Греции.

"В жизни моей дочери происходят перемены. Уверена, что это перемены к лучшему", — подчеркнула мать актрисы светскому порталу RadarOnline. Она также сообщила, что Хейден взяла перерыв в работе над сериалом "Нэшвилл", в котором она снимается с 2012 года.

Свою дочь Володя называет Дусей, фото: splashnews.com/instagram.com

А вот журналисты таблоида E! News узнали еще кое-какие эксклюзивные подробности разрыва от источника приближенного к Панеттьери.

"Хейден и Владимир находятся в прекрасных и дружеских отношениях, они - большая часть жизни друг друга. Панеттьери возвращается в Лос-Анджелес и будет решать, что дальше делать", - рассказал собеседник.

Отметим, что у девушки было жуткое состояние после родов. После того, как актриса подарила спортсмену дочь, в декабре 2014 года молодую маму одолела тяжелая послеродовая депрессия. Чтобы побороть психологический недуг Хейден как минимум два раза обращалась за помощью к врачам и даже лежала в реабилитационном центре.

В повседневной жизни Хейден предпочитает комфортную одежду, фото: splashnews.com

Хейден Панеттьери и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались.

Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло.

Как писала уже "Страна", пока мэра Кличко критикуют за повышение цены на проезд, его жена отправилась медитировать в Грецию.