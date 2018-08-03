Судя по отпускным фотографиям, которые звезды публикуют в своих фотоблогах и социальных сетях - они выбирают традиционный отдых у моря, в экзотических странах и на дорогих курортах. "Страна" уже писала о том, что певица Ани Лорак успела побывать в Греции, Валерия Томашевская, невестка экс-главы Нацбанка отдыхает в Майами, а жена Тигипко с дочкой засветились в Каннах.

Но впереди еще месяц лета и отпуск продолжается. Певица Вера Брежнева вместе со своей старшей дочкой на днях выбралась на званый ужин в Монте-Карло (княжество Монако).

Вера Брежнева со старшей дочкой Соней Киперман, фото: instagram.com

Мероприятие состоялось в отеле Hermitage Monte-Carlo, где бренд Ulyana Sergeenko (российская дизайнер Ульяна Сергеенко) совместно с ювелирной маркой Faidee устроил гала-прием. Здесь были замечены многие именитые подруги и клиентки Сергеенко.

Брежнева и Сергеенко, фото: instagram.com

Кстати, ужин дизайнер организовала по случаю успешного завершения работы ее шоурума в Монако, в котором за последние три дня были представлены новые коллекции Ulyana Sergeenko Couture и Demi-Couture.

А вот Анастасия Топольская, жена народного депутата Сергея Лещенко показала свою фигуру в купальнике. DJ Nastia, у которой очень плотный гастрольный график, ведь лето - пора музыкальных фестивалей - отыграла свой сет в Одессе, где успела еще и на пляж сходить.

Анастасия Топольская, фото: instagram.com

Настя призналась в своем фотоблоге, что очень скучала по Одессе и с радостью вспоминает 2011-й год, когда именно здесь праздновала свой день рождения.

Опубликовала свои фото в купальнике и олимпийская чемпионка по плаванью Яна Клочкова.

Яна Клочкова возле бассейна, фото: instagam.com

Скорее всего Клочкова проводит лето в Крыму, где у нее есть недвижимость. Отметим, что вместе с сестрой и сыном она проводит здесь по несколько месяцев в году.

Как писала уже "Страна", министр внутренних дел Арсен Аваков проводит лето за рулем и с фотоаппаратом. Он уже успел побывать в Швейцарии, Дании и Шотландии.