Пару недель назад "Страна" нашла загородный дом, где часто появлялась Виктория Сюмар, нардеп от "Народного фронта" и Дмитрий Христюк, на тот момент еще заместитель мэра Ирпеня (Киевская область). С тех пор прошло меньше месяца, но за это время появилось много новой информации по данной теме, а сам скандал стал приобретать все более широкий масштаб.

"Страна" разбиралась в ситуации.

София Таран (дочь Сюмар от первого брака), Виктория Сюмар и Дмитрий Христюк, фото: facebook.com

Мы отыскали два земельных участка в 15 километрах от столицы. В селе Михайловка-Рубежовка (Ирпенский регион, Киевская область) мать Сюмар владеет двумя наделами земли по соседству на улице Садовой. На них и стоят два особняка.

Подтверждение этому есть в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, где значится, что в собственности Лидии Владимировны Мельник (взяла девичью фамилию после развода с Петром Сюмар, отцом Виктории) есть два участка земли в селе Михайловка-Рубежовка. Площадью 23 и 25 соток.

На участках 139 и 141 по улице Садовой находятся два дома, где предположительно может жить Сюмар с семьей, хотя сама она это отрицает фото: "Страна"

Как следует из документа, сделка состоялась в апреле 2015 года.

Немногим позже, Виктория Сюмар написала огромный пост у себя на странице в социальной сети Facebook, где, якобы, разложила все по полочкам. Здесь же она и подтвердила, что земля в селе под Киевом действительно ее мамы.

"Итак, конкретно и со всеми цифрами - участки были куплены моей мамой как залоговые в банке в 2015 году по 330 тыс. грн., что на тот момент составляло до 15 тыс долларов, или около 320 долларов за сотку", - сообщила Сюмар.

Дом, возведенный на участке, согласно документам, имеет площадь 202 м.кв. Сюмар отмечает, что он построен по каркасной технологии и имеет три спальни и общий зал.

Фото: Аркадий Манн, "Страна"

Депутат также добавила, что в прошлом году она получила компенсацию от бывшего мужа (около миллиона гривен) и помогала матери со строительством.

"Все это будет указано в моей следующей декларации за этот год, потому что дом только сейчас сдается в эксплуатацию", - заверила Сюмар.

Дом не задекларирован

Сверка Google Maps (электронные карты с фото со спутника), которую сделали журналисты общественного движения "Честно", показывает, что дом был построен в 2016 году.

Уже к началу года там была упорядочена и ограждена забором территория участка, а дом имел крышу.

В декларации Виктории Сюмар за 2017 год этого дома, который не введен в эксплуатацию - нет. Аналогично и в предыдущих декларациях. Это означает, что либо Сюмар как субъект декларирования не внесла не введеный в эксплуатацию дом, на строительство которого она давала средства, и нарушила этим антикоррупционное законодательство, или она не давала средства на строительство дома, и тогда не было вносить это в свою декларацию.

Но она же обещает внести его в декларацию за 2018 год.

При этом Сюмар утверждает, что тот дом, фото которого опубликовали СМИ (в том числе и "Страна") якобы ни к ней, ни к ее матери не имеет никакого отношения. Правда, в ответ на просьбу активистов движения "Честно" показать "настоящий" дом матери нардеп ответила отказом.

Сюмар вышла замуж, а Христюк покинул политику

Как только тема с домом и землей начала набирать обороты, Виктория Сюмар внезапно решила объявить о своем замужестве.

"Не считаю это новостью, а лишь сообщением для друзей - мы с Дмитрием Христюком поженились. Я знаю его с 2014 года, из самых тяжелых времен своей жизни... Я тогда работала в СНБО, Дмитрий создавал первые добровольческие батальоны, (Андрей Тетерев свидетель) будучи заместителем губернатора Киивщины. Мы помогали друг другу", - рассказала она о знакомстве со своим мужем.

Сюмар и Христюк в день росписи, фото: facebook.com

Судя по фото, расписалась пара в вышиванках и воспользовалась экспресс-документ-сервисом "Готово!".

Отметим, что для них обоих, этот брак - не первый. На двоих у них двое дочерей - Нина и София. Также семья приняла решение о помощи в воспитании сыновей погибшего Александра Гуменюка - комбата 11-го батальона "Киевской Руси" Александра Гуменюка, крестным папой которых является Дмитрий.

"Чтобы уж совсем не возникало вопросов, я дам все ответы, - у меня есть одна квартира в Киеве, у Дмитрия - в Буче. У меня есть одно авто Volvo, у него - одно авто Toyota (при разводе Дмитрий все имущество - дом и две квартиры оставил бывшей жене). Мы помогаем моей маме достроить дом в Киевской области и как только введем его в эксплуатацию, будем праздновать всей семьей там (это сразу укажем в декларациях). Никакого другого имущества, счетов или бизнеса мы не имеем, но точно счастливы тем, что есть", - подытожила нардеп.

Сам Христюк в связи с женитьбой на Сюмар объявил об окончании политической карьеры.

"Четно, считаю, что одного политика в семье достаточно и ценю то, что сегодня Виктория Сюмар делает для информационного та культурного пространства всей Украины. Знаю точно, работать на благо страны и людей можно и без должностей", - написал Дмитрий.

Сюмар прикрывает Христюка?

Но как оказалось, новости о свадьбе, только подогрело скандал. Так как в дело вступили активисты из Ирпеня, обвинявшие Христюк в коррупции.

Он был фигурантом дела, где его обвиняли в хищении 890 га леса вместе с Анатолием Федоруком, мэром Бучи и его бывшим заместителем, а ныне мэром Ирпеня - Владимиром Карплюком. Христюк некоторое время даже находился под арестом, из под которого его пытался вытянуть нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук.

И теперь активисты считают, что и нынешний "уход из политики" мужа Сюмар также часть некоего "договорняка".

"Это пакетная договоренность в верхах БПП и "Народного фронта", - утверждает сайту "Новинарня" Михайлина Скорик, журналист и администратор паблика Ирпень Daily. По ее словам, Виктория Сюмар таким образом "вытягивает" Христюка, которого преследуют правоохранители.

"Теперь есть договоренность, что Христюк идет с должности сам, иначе будет уволен. Уходит в отставку также Карплюк. Этим всем договоренностям не менее месяца", - объясняет Скорик.

"Если же анализировать скандал без шуток, то он значительно глубже для репутации Виктории Сюмар, чем она пытается объяснить. В Ирпене обвинения в адрес Христюка считают слишком серьезными, чтобы перестать спрашивать после его женитьбы. Наоборот, от народного депутата и ее избранника ждут ответа по существу: почему заглохло расследование о миллионах, прокрученные через предпринимателя мертвеца? Ведь на документах стоит подпись Дмитрия Христюка", - пишет Михайлина Скорик в своей колонке для "Украинской правды".