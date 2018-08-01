Об отношениях народного депутата Александра Онищенко и гимнастки Анны Ризатдиновой общественность узнала около года назад.

12 ноября 2017-го Анна Ризатдинова, знаменитая украинская гимнастка, обладательница бронзовой медали на Олимпиаде в Рио - впервые стала мамой. Об этом она радостно сообщила у себя на страничках в социальных сетях: "В наш Мир вошел новый человечек, новая жизнь. Роман, ростом 51 см и весом 3,850. Словами не передать эти эмоции и ощущения. Это именно то, ради чего стоит жить! Это бесценная медаль, данная свыше!" – написала 24-летняя спортсменка, не говоря, однако, кто является отцом ребенка.

Долго ходили слухи, что отец - беглый народный депутат Александр Онищенко. Но их никто не подтверждал.

Чуть позже в эксклюзивном комментарии "Стране", Онищенко признался, что ребенок действительно его и он счастлив снова стать папой.

Александр Онищенко и Анна Ризатдинова в Милане, фото: "Страна"/instagram.com

После этого и сама молодая мама, которая не общалась с прессой на тему личной жизни, внезапно начала раздавать интервью, где неоднократно рассказывала о том, какой Онищенко заботливый отец и что малыш Рома, как две капли воды похож на папу.

Родители с сыном Ромой, фото: instagram.com/facebook.com

И вот в феврале в интервью "Светской жизни", Ризатдинова впервые объявила, что уже замужем. Катя Осадчая задает вопрос: "Поженились ли вы? Зарегистрирован ли ваш брак?" На что Ризатнидова отвечает: "Я верующий человек, и ребенок вне брака для меня было бы грехом".

"Свадьба была в Испании, где родился ребенок?" - уточняет телеведущая. "Скажем так, мы люди мира. Давайте считать, что все происходило в мире", - обобщила гимнастка.

"Светская жизнь" с Ризатдиновой, видео: ru.tsn.ua

Кроме того, спортсменка призналась, что сначала ее отец очень волновался по поводу будущего зятя, но после встречи с Онищенко изменил свое мнение о нем.

Анна Ризатдинова, фото: instagram.com

По словам Анны, миллионер смог разглядеть в ней то, чего не замечали другие. Спортсменка познакомилась с олигархом на соревнованиях по художественной гимнастике в Европе.

"Сначала общение было на "вы", все было на расстоянии, культурно. Когда-то Александр Онищенко спонсировал сборную по художественной гимнастике. Так и пересеклись", – вспомнила Ризатдинова.

Анна с сыном Романом, фото: instagram.com

Но, похоже, эта история о том, как "без меня меня женили". В эксклюзивном комментарии "Стране", Александр Онищенко заверил нас, что он холост и не женился на Ризатдиновой.

"Сегодня с удивлением прочел о себе в "Википедии" (свободная электронная энциклопедия - Прим.Ред), что я женатый человек и очень удивился. Это не так, официально я ни с кем не расписан. Могу паспорт показать", - заявил Онищенко "Стране".

Публикация от Anna Rizatdinova (@annarizatdinova) 19 Май 2018 в 4:49 PDT

Тем временем, 25-летняя гимнастка рассказывает как справляется с сыном без нянь. Даже снимает видео совместных тренировок и выкладывает в свой фотоблог Instagram.

"Саша во всем мне помогает, так как няню мы решили пока не брать. Он гуляет с ребенком, помогает мне купать Романа, мы гуляем вместе с ним. Саша – прекрасный отец, моя поддержка и опора нашей семьи", – подчеркнула спортсменка.