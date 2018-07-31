Вчера 37-летний Алексей Гончаренко, народный депутат от БПП стал папой во второй раз. У политика родился сын. Об этом счастливый отец сразу же сообщил общественности на своей странице в социальной сети Facebook.

"Один из самых счастливых дней в моей жизни! Сын, расти большим, сильным и здоровым. Уверен, у тебя все будет хорошо", - написал Гончаренко и выложил фото с младенцем.

Отметим, что это второй мальчик у Ольги и Алексея Гончаренко. У них уже подрастает 12-летний сын по имени Алексей.

Кто его жена и что о ней известно?

О том, что пара станет родителями мальчика, Ольга Глова (девичья фамилия), супруга депутата еще около месяца назад объявила у себя на "Фейсбуке" и приложила соответствующий снимок.

Алексея и Ольгу, которые уже вместе 21 год, сразу же начали поздравлять в комментариях. Интересно, что познакомились они еще в студенческие годы в Одесском государственном медицинском университете, куда оба поступили в один год. До этого Ольга жила в Николаеве, откуда родом.

"Я только поступил в мединститут. Первого сентября нас повели в анатомку (анатомический театр - Прим.Ред.) — на первую лекцию. На столах лежали страшные для обычного человека "наглядные пособия" - трупы преступников, которыми из мест заключения традиционно поставляют медицинские образовательные учреждения. Напротив меня стояла прекрасная девушка. На протяжении всей лекции я за ней наблюдал, а потом понял, что… влюбился!" - рассказывал в одном из интервью Алексей Гончаренко.

В 1997 году Алексей и Оля начали встречаться, а поженились только через 6 лет.

Ольга Гончаренко, супруга депутата, фото: facebook.com

"По специальности Оля — детский врач. И если случается, что наш сын Алексей болеет — участкового врача вызываем редко, — рассказывает политик. — Оля всегда в курсе всех моих дел. Советует мне в трудных ситуациях, и я прислушиваюсь к ее рекомендаций".

Судя по страничке в социальной сети, Ольга увлекается фотографией, так как у нее есть фотографии пейзажей и романтические снимки влюбленных пар.

Жена Алексея Гончаренко, фото: facebook.com

Также Ольга любит готовить, печь и фотографировать свои кулинарные шедевры. Жена депутата занимается рукоделием, подтверждение этому тоже есть в соцсетях, к примеру, она смастерила игрушки из старых лампочек.

"В прошлом году были домики из тетрапаков, сейчас игрушки из старых лампочек, надеюсь, до лебедей из покрышек дело не дойдет", - шутит Ольга.

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